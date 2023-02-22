"Приват" и "Ощад" не смогут закрывать отделения: что готовят в НБУ

В Нацбанке хотят ввести мораторий на сокращение сети отделений государственных банков во время войны. Все потому, что бесперебойная работа банковских отделений имеет особое значение для экономики и безопасности государства.

Мораторий на отмену от НБУ

Из-за жалоб, поступающих от территориальных общин по закрытию банковских отделений, в письме за подписью главы НБУ Андрея Пышного, Нацбанк Украины обратился в Министерство финансов и руководство государственных банков для введения моратория на отмену закрытия отделений.

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Почему закрывают банковские отделения

что в период военного положения государственные банки имеют особое значение для экономики и безопасности государства из-за большого количества клиентов и разветвленной сети отделений.

Это связано с тем, что из-за полномасштабной войны доходность некоторых отделений снижается, поэтому банки приостанавливают их для минимизации расходов. Однако такие решения, отмечают в НБУ, негативно влияют на население и препятствуют послевоенному восстановлению экономики.

Социально ответственный банкинг должен стать приоритетом для всех финансовых учреждений во время войны, прежде всего, для государственных банков. Обеспечение максимальной доступности финансовых услуг для населения сегодня является одной из стратегических задач их деятельности. Надеемся также на ответную реакцию других системно важных банков, ведь цель обеспечения доступности банковских услуг для широких слоев населения была определяющей и при развитии нашей общей банковской сети POWER BANKING, которая предоставляет доступ гражданам и бизнесу к банковским операциям, несмотря на последствия энерготеррора со стороны России,

– отмечает Андрей Пышный.

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В НБУ считают, что бесперебойное обеспечение клиентов банка – это, в первую очередь, поддержка экономики и финансовая стабильность государственных банков. Кроме того, там считают, что инициатива отдельных банков по обеспечению банковских услуг по пути мобильных отделений имеет право на жизнь.