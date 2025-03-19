Почему ВПЛ могут отказать в деньгах за утраченное жилье

В 2025 году внутренне перемещенные лица могут получить компенсацию за утраченное жилье. Однако есть случаи, когда ВПЛ могут отказать в средствах.

Что делать ВПЛ, если отказывают в средствах за утраченное жилье

Важным условием является то, что было уничтожено единственную жилую недвижимость, пишет 24 Канал со ссылкой на председателя Специальной комиссии по вопросам защиты ВПЛ Павла Фролова.

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Как известно, главным условием получения компенсации за восстановление для ВПЛ является то, что уничтоженное жилье было единственным, что подтверждается информацией из Государственного реестра прав на недвижимое имущество (ГРВП),

– отметил Фролов.

Однако до запуска в 2013 году ГРРП в течение 2002-2012 годов функционировал Реестр прав собственности на недвижимое имущество (РПВН). По состоянию на сегодня он является архивной составляющей реестра.

Поэтому из-за несовершенного механизма перехода из одного реестра в другой, процесс мог привести к дублированию сведений и наличия противоречивой информации о субъектах права собственности на один и тот же объект недвижимости.

То есть из-за непогашенной записи в РПВН система может отказать в бронировании средств по сертификату является Восстановление. В зоне риска находятся ВПЛ, которые соответствуют следующим критериям:

приобрели право собственности на жилье с 2002 по 2012 годы;

затем в период с 2013 по 2018 годы отчуждали это имущество.

Важно! Для проверки, не содержит РПВН непогашенных записей о владельцах сертификатов нужно обратиться к государственному регистратору или нотариусу и получить информационную справку с ДРПП.