ЕС хочет полностью отказаться от российского газа: какую позицию заняла Италия

Италия планирует полностью отказаться от российского газа, как и предлагает Евросоюз. Вместо этого страна ведет переговоры с США, чтобы нарастить поставки американского сжиженного газа.

Когда Италия хочет отказаться от российского газа

Италия полностью поддерживает стремление Евросоюза прекратить импорт российского газа до 2027 года. Об этом заявил министр энергетики страны Джильберто Пикетто-Фратин, сообщает Канал 24 со ссылкой на Reuters.

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По словам министра, Италия уже не зависит от поставок российского газа. В прошлом году страна импортировала лишь незначительное его количество, к тому же его в основном реэкспортировали в Австрию.

Евросоюз в этом месяце заявил, что предложит юридические меры для постепенного отказа от импорта российского газа до конца 2027 года и хочет получить предложения по этому вопросу от всех стран блока.

Италия полностью поддерживает эти усилия,

– заверил Пикетто-Фратин.

Какие альтернативы российскому газу рассматривает Италия

Вместо российского газа Италия хочет увеличить поставки сжиженного природного газа из США. Во время визита в Вашингтон в апреле премьер Италии Джорджия Мелони обсудила с президентом Дональдом Трампом возможное увеличение итальянского импорта СПГ из США.

Факт того, что мы увеличили мощности по регазификации, означает, что есть пространство для закупок дополнительного объема СПГ, если его цена будет конкурентной по сравнению с газом, поставляемого по трубопроводам,

– объяснили в Минэнергетики.

Впрочем решение об увеличении импорта сжиженного газа из Америки будут принимать частные покупатели. Пикетто-Фратин отметил, что такие закупки должны осуществляться только на основе конкурентных цен и сейчас это часть торгов между частными поставщиками газа, а не государствами.

Стоит знать! Сейчас американский сжиженный газ продается в Европе по высоким ценам. В частности, при отправке из США он стоит 10-12 долларов за мегаватт-час, а прибывает на берега Европы уже по цене 36 долларов за мегаватт-час.