С нефтью россияне выстрелили себе в ногу, а с газом – и подавно. Об этом 24 каналу сказал эксперт по экономическим вопросам Олег Пендзин.

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"Первый "Северный поток" не может работать. Одна ветвь "Северного потока – 2" не может работать, а вторая ветвь – целая. Россияне предложили: "Если очень нужен наш газ – сертифицируйте ветку второго "Северного потока" и запускайте его". Но Европа нашла альтернативу", – объяснил он.

Что сделала Европа

Как отметил Пендзин, Европа предприняла ряд шагов:

установила NLG-терминалы;

разблокировала месторождения в Норвегии – сейчас страна активно наращивает добычу газа. "Они запускают строительство очередного газопровода по дну Балтики из Норвегии. Поляки резко увеличили общий объем прокачки через тот уже существующий газопровод", – отметил эксперт.

договорилась о поставках американского сжиженного газа.

"По состоянию на сегодняшний день хранилища заполнены на 98%. Европа с газом будет", – подчеркнул Олег Пендзин. Более того, добавляет он, впервые за долгое время цена на спотовом рынке на газ составляет ниже 1000 долларов за 1000 кубических метров.

Европа оперативно нашла альтернативные источники, прошла пик спроса, затарилась газом по полной программе – и спрос на газ упал. А когда падает спрос на газ, автоматически падает и цена,

– подчеркнул экономист.

Пендзин отметил, что сегодня цена на газ составляет около 900 долларов за 1000 кубических метров. Это гораздо больше, чем было три года назад, но гораздо меньше, чем было еще летом. Тогда, напоминает он, цена составляла около 2700 долларов.

По большому счету, Европа этот кризис прошла. Хуже всего для россиян то, что они окончательно и навсегда потеряли рынок Европы. А он ежегодно покупал у России 170 миллиардов кубических метров. Надо понимать, что тот же Китай берет в России 30 миллиардов,

– акцентировал эксперт по экономическим вопросам Олег Пендзин.

Что может обеспечить хаб в Турции

Известно, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган и кремлевский диктатор Владимир Путин договорились о развертывании газового хаба в Турции. Нужно понимать, подчеркивает Пендзин, куда дотягивается турецкий поток, на базе которого и будут делать этот хаб. "Они сделали ветку на Балканы, и есть небольшой отросток в Венгрию". Это все в той или иной степени будет работать.

Турецкий поток не имеет коннектов ни с центральноевропейской газовой системой, ни с югом Европы. А этот небольшой кусочек действительно будет поставляться

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Газовый шантаж обернулся против самой России

Традиционно, при решении любых вопросов Россия прибегает к шантажу. Однако нередко государство-агрессор само от этого проигрывает. Россия хотела запугать европейцев суровой зимой, однако массированные ракетные атаки по Украине уничтожили кремлевские планы. Так, Европе больше не нужны поставки российского газа. Из-за прекращения продаж ресурса Россия будет ежегодно терять 100 миллиардов долларов.

Более того, перед зимой страны Европы накопили больше газа, чем им нужно. Это произошло из-за резкого увеличения импорта сжиженного газа в сочетании с необычно теплой погодой.