З нафтою росіяни вистрілили собі в ногу, а з газом – і поготів. Про це 24 каналу сказав експерт з економічних питань Олег Пендзин.

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"Перший "Північний потік" не може працювати. Одна гілка "Північного потоку – 2" не може працювати, а друга гілка – ціла. Росіяни запропонували: "Якщо дуже потрібен наш газ – сертифікуйте гілку другого "Північного потоку" й запускайте його". Але Європа знайшла альтернативу", – пояснив він.

Що зробила Європа

Як зауважив Пендзин, Європа здійснила низку кроків:

встановила NLG-термінали;

розблокувала родовища у Норвегії – наразі країна активно нарощує видобуток газу. "Вони запускають будівництво чергового газопроводу по дну Балтики з Норвегії. Поляки різко збільшили загальний обсяг прокачування через той газопровід який вже існує", – відзначив експерт.

домовилася про постачання американського скрапленого газу.

"Станом на сьогодні сховища заповнені на 98%. Європа з газом буде", – наголосив Олег Пендзин. Ба більше, додає він, вперше за довгий час ціна на спотовому ринку на газ становить нижче ніж 1000 доларів за 1000 метрів кубічних.

Європа оперативно знайшла альтернативні джерела, пройшла пік попиту, затарилася газом по повній програмі – і попит на газ впав. А коли падає попит на газ, автоматично падає і ціна,

– підкреслив економіст.

Пендзин зазначив, що сьогодні ціна на газ становить близько 900 доларів за 1000 метрів кубічних. Це набагато більше, ніж було три роки тому, але набагато менше, ніж було ще влітку. Тоді, нагадує він, ціна становили близько 2700 доларів.

За великим рахунком Європа цю кризу пройшла. Найгірше для росіян те, що вони остаточно і назавжди втратили ринок Європи. А він щороку купував у Росії 170 мільярдів метрів кубічних. Треба розуміти, що той самий Китай бере в Росії 30 мільярдів,

– акцентував експерт з економічних питань Олег Пендзин.

Що може забезпечити хаб у Туреччині

Відомо, що турецький лідер Реджеп Ердоган та кремлівський диктатор Владімір Путін домовилися про розгортання газового хабу у Туреччині. Потрібно розуміти, наголошує Пендзин, куди дотягається турецький потік, на базі якого і робитимуть цей хаб. "Вони зробили гілку на Балкани, і є невеликий відросток до Угорщини". Це все тою чи іншою мірою буде працювати.

Турецький потік не має конектів ані з центральноєвропейською газовою системою, ані з півднем Європи. А цей невеликий шматочок дійсно буде постачатися

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Газовий шантаж обернувся проти самої Росії

Традиційно, при вирішенні будь-яких питань Росія вдається до шантажу. Однак нерідко держава-агресорка сама від цього програє. Росія хотіла залякати європейців суворою зимою, однак масовані ракетні атаки по Україні знищили кремлівські плани. Так, Європі більше не потрібні поставки російського газу. Через припинення продажу ресурсу Росія щороку втрачатиме 100 мільярдів доларів.

Ба більше, перед зимою країни Європи накопичили більше газу, ніж їм потрібно. Це сталося унаслідок різкого збільшення імпорту скрапленого газу у поєднанні з незвично теплою погодою.