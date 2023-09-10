Венгрия может отказаться от топлива из России: Орбан говорит, что это укрепит страну

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан анонсировал намерение отказаться от использования российского топлива на единственной АЭС страны. Об этом говорится в 15 пунктах укрепления страны.

Орбан является старейшим главой правительства в Европейском Союзе. Он планирует оставаться у власти до 2034 года.

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Венгрия может отказаться от топлива из России

В своей речи Орбан представил план по 15 пунктам для укрепления Венгрии, которая:

сейчас переживает годовую рецессию,

испытывает острую нехватку рабочей силы,

является одним из членов ЕС, наиболее зависимых от российских энергоносителей.

План включает в себя попытки инженерного повышения уровня рождаемости, шаги по модернизации армии и попытки заменить российское ядерное топливо на французское на единственной атомной электростанции страны, которая подвергается расширению под руководством России.

Орбан начал свою политическую карьеру как антикоммунистический студенческий лидер в 1980-х годах и сделал себе имя, смело призвав советские войска покинуть Венгрию еще до падения железного занавеса. Впоследствии он лишился либеральных корней и правил как правоцентристский консерватор. После восьми лет в оппозиции Орбан выиграл выборы в 2010 году и вернулся как националистический, пророссийский лидер, который последние 13 лет вел Венгрию на восток.

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Орбан хочет остаться у власти

60-летний Орбан, находящийся на пятом сроке и недавно публично заявивший, что останется у власти до 2030 года, обнародовал свою новую цель на ежегодной закрытой речи перед своими сторонниками.

Он вступил в конфликт с ЕС и США из-за своей беспрецедентной консолидации власти по возвращении на должность премьер-министра в 2010 году. Орбан распространил свое влияние на все сферы жизни в Венгрии – суды, бизнес, культуру и образование. Глава правительства построил мощную пропагандистскую машину, которая помогла ему подавить политическую оппозицию.

ЕС приостановил выделение более 30 миллиардов долларов США, предназначенных для Венгрии, из-за проблем с коррупцией и верховенством права. Отношения с США, союзником по НАТО, также испортились, поскольку Орбан отверг требования ослабить контроль и снизить уровень дружественности отношений его правительства с Китаем и Россией.