ЕС готовит новые санкции: десятки российских банков под угрозой отключения от SWIFT

Евросоюз готовит новый пакет санкций против России. Одним из важных ограничений может стать масштабное отключение российских банков от SWIFT, что серьезно ударит по российской финансовой системе.

Какие банковские ограничения планирует Еврокомиссия

Брюссель рассматривает возможность отключения более 20 российских банков от международной платежной системы SWIFT в рамках 18-го пакета санкций. Ограничения должны усилить давление на Москву для завершения войны против Украины, сообщает Канал 24 со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Американские санкции могут "задавить" экономику России, но только при одном условии

По информации издания, Еврокомиссия сейчас консультируется с государствами-членами по отключению российских банков от SWIFT.

ЕС также рассматривает возможность введения дополнительных запретов на транзакции еще примерно для двух десятков банков. Также Еврокомиссия рассматривает возможность ввести новые торговые ограничения объемом около 2,5 миллиарда евро (2,84 миллиарда долларов). Все это должно еще больше сократить доходы России и усложнить ее доступ к технологиям, необходимых для производства оружия.

Что такое SWIFT SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) – это международная система связи между банками, которая используется для передачи информации и осуществления платежей между банками в разных странах мира.

Какие еще санкции готовит Евросоюз в новом пакете

Евросоюз также хочет снизить предельную цену на российскую нефть, которую поставляют морем. При обсуждении 18-го пакета санкций Еврокомиссия хочет предложить снижение установленной странами "Большой семерки" цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Это ограничение, которое запрещает торговать российской нефтью, если цена превышает этот уровень.

Кроме того, Евросоюз планирует запрет газопроводов "Северный поток" в рамках нового пакета санкций. По данным Bloomberg, санкции должны укрепить позицию Европы в ее нежелании возобновлять поставки российского газа по трубопроводам. План ЕС по санкциям против газопроводов "Северный поток" уже имеет поддержку Германии.

Важно! Решение о сроках введения новых санкций против России еще не принято. Евросоюз нуждается в единодушной поддержке всех государств блока, и их содержание может измениться до официального принятия.