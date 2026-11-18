Как планируется сократить дефицит электроэнергии

Национальная комиссия по регулированию энергетики (НКРЭКП) обновила правила закупки вспомогательных услуг, разрешив "Укрэнерго" закупать резервную электроэнергию у станций с поврежденным оборудованием. Соответствующее решение регулятор принял 17 ноября, повысив для таких производителей предельные нормы расхода топлива, о чем сообщает пресс-служба ведомства.

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Из-за российских атак многие генерирующие мощности были разрушены и теперь работают в неоптимальных режимах, сжигая больше угля или газа. Ранее жесткие лимиты не позволяли им продавать эту энергию в систему, но теперь они смогут легально покрывать пиковые часы потребления.

Это позволит более полно учитывать технические особенности работы оборудования и создаст условия для привлечения более широкого круга производителей– пояснили в НКРЭКП.

Что известно о предыстории решения

В условиях постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры Украина вынуждена искать нестандартные пути для балансировки системы. Министерство энергетики совместно с "Укрэнерго" и регулятором последовательно смягчают правила рынка, чтобы удержать свет в домах украинцев и минимизировать графики отключений в самые холодные месяцы. Ожидается, что привлечение дополнительных резервов замещения станет тем шагом, который существенно повысит общую надежность электроснабжения для бизнеса и населения.

Кстати, с сентября российские войска существенно усилили террор, нанеся более 1 000 прицельных ударов по отечественной энергетике.