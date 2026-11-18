Як планують зменшити дефіцит світла

Нацкомісія з регулювання енергетики (НКРЕКП) оновила правила закупівлі допоміжних послуг, дозволивши "Укренерго" купувати резервну електрику у станцій із пошкодженим обладнанням. Відповідне рішення регулятор ухвалив 17 листопада, підвищивши для таких виробників граничні норми витрат палива, про що повідомляє пресслужба відомства.

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Через російські атаки багато генеруючих потужностей зазнали руйнувань і тепер працюють у неоптимальних режимах, спалюючи більше вугілля чи газу. Раніше жорсткі ліміти не дозволяли їм продавати цю енергію системі, але тепер вони зможуть легально покривати пікові години споживання.

Це дозволить повніше враховувати технічні особливості роботи обладнання та створить умови для залучення ширшого кола виробників– пояснили в НКРЕКП.

Що відомо про передісторію рішення

В умовах постійних обстрілів енергетичної інфраструктури Україна змушена шукати нестандартні шляхи для балансування системи. Міністерство енергетики спільно з "Укренерго" та регулятором послідовно пом'якшують правила ринку, щоб утримати світло в оселях українців та мінімізувати графіки відключень у найхолодніші місяці. Очікується, що залучення додаткових резервів заміщення стане тим кроком, який суттєво підвищить загальну надійність електропостачання для бізнесу та населення.

До речі, З вересня російські війська суттєво посилили терор, завдавши понад 1 000 прицільних ударів по вітчизняній енергетиці.