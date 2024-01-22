Миллиардные долги за электроэнергию: почему отмена моратория была необходима

Кабмин разрешил энерго поставщикам отключать потребителей, если у них длительная задолженность за свет. По информации министра энергетики Германа Галущенко, самые большие долги в Киевской области и в Черновицкой.

Почему отменили мораторий

Мораторий на отключение света за долги в Украине был отменен, поскольку население все чаще не оплачивало счета за электричество. Об этом сказал в эфире телемарафона министр энергетики Герман Галущенко, передает 24 Канал.

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Министр добавил, что сумма долга за свет достигает нескольких миллиардов гривен.

Герман Галущенко Министр энергетики Украины Мы давно наблюдали ситуацию. Действительно, с началом большой агрессии, мы сразу приняли решение, которое обеспечило, что электроэнергию потребителям не будут отключать. Но сейчас мы увидели, что, к сожалению, начались злоупотребления этим мораторием.

Кто не платит за электроэнергию

Он отметил, что из-за моратория за свет не платили украинцы в тех регионах, которые вдали от линии фронта. Только в Киевской области потребители задолжали почти 2 миллиарда, а в Черновицкой — более 1 миллиарда гривен.

Герман Галущенко Министр энергетики Украины Речь идет о том, что должна быть справедливость. Ну, это несправедливо, когда люди, живущие в регионах, приближенных к боевым действиям, платят, а люди, живущие в отдаленных регионах, не платят.

Галущенко подчеркнул, что отмена моратория не означает автоматического отключения света для всех потребителей без определений обстоятельств.

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