С каждым ударом все ухудшается: сколько еще будут продолжаться отключения света
Последние удары России по энергосистеме Украины серьезно повредили критическую инфраструктуру. Страна-агрессорка пытается посеять панику среди населения такими действиями. Как долго будут продолжаться отключения света и сколько нужно времени на полное восстановление, читайте в материале.
Как долго будут продолжаться отключения света
К сожалению, пока спрогнозировать это никто не может, ведь все будет зависеть от последствий обстрела, а именно нанесенных поражений.
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Как рассказывает 24 каналу Максим Белявский, ведущий эксперт энергетических программ центра Разумкова, следует понимать такое понятие в инженерной механике, как "технологическая наследственность". Она говорит о следующем – каждая предварительная операция, или каждое предыдущее состояние технической системы, влияет на будущее износ или будущую продолжительность отключения.
Конечно, с каждым ударом энергосистема меняется. Главная задача в таком случае, как можно скорее вернуть ее в состояние, которое было у нас в конце октября.
Был ли в Украине блекаут
Интересно, что ТЭС и ТЭЦ производят только 25% электроэнергии Украины, в то время как АЭС – около 60%. Если будет причинен вред именно подстанциям АЭС, определенным ее объектам, то тогда можно говорить о полном блекауте.
Именно днем 24 ноября все украинские АЭС лишились внешних источников электроэнергии. В результате автоматически отключились от украинской электросети Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС. Запорожская АЭС была остановлена еще раньше.
Но с точки зрения текущих стандартов называть ситуацию в Украине блекаутом некорректно. Более корректно называть это системной аварией. Или если мы используем терминологию энерготехнического комплекса Евросоюза, то это называется браунаутом,
– заявляет Белявский.
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Как прожить без света
Если отключение электроэнергии только временное, то эксперты советуют запастись:
- Водой;
Наберите во все емкости воды. Это можно сделать даже если в квартире есть ванна. Это, прежде всего, важно для канализации, ведь нужно будет ходить в туалет;
- Свечи и спички;
- Туристические принуждения: газовые горелки и лампы;
- Павербанками, батарейками, устройствами, позволяющими заряжать мобильные устройства от энергии солнца, аккумуляторными батареями. Не забывайте всегда держать свои мобильные устройства заряженными;
- Адаптер к зарядке в авто;
- Теплой одеждой, одеялами и обувью.
- Пригодится генератор.