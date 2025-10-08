Враг умышленно атакует энергетическую инфраструктуру Украины, а на Черниговщине уже действует график отключений света. В Минэнерго рассказали, будут ли выключать свет в других областях.

Что известно о состоянии энергосистемы 8 октября?

Враг нанес удары по энергетическим объектам Черниговской и Днепропетровской областей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Самой сложной остается ситуация на Черниговщине, там действуют ограничения потребления света. Энергетики работают непрерывно, восстанавливая электроснабжение потребителям.

Также известно, что энергосистема готовится к зимнему сезону: выполняются работы на объектах, накапливаются необходимые запасы оборудования, усиливается защита ключевой инфраструктуры. Все эти шаги направлены на обеспечение украинцев светом и теплом. Поэтому в Минэнерго советуют экономить электроэнергию, чтобы не ввели отключения света.

Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему,

– пишут в Министерстве.

Что поможет бороться с отключениями света?

Решением для усиления устойчивости энергосистемы могут стать парки батарей, однако позволят ли они избегать полностью блекаутов, сообщает 24 Канал.

В сентябре ДТЭК запустила накопители электроэнергии в Киевской и Днепропетровской областях и засекретила их расположение по соображениям безопасности. Парки батарей общей мощностью 200 мегаватт используют для усиления энергосистемы. Однако их сеть нужно строить, чтобы длительное время снабжать светом в случае отключений из-за обстрелов.

Снабжением аккумуляторных батарей для Украины занимается американская компания Fluence. По данным The Wall Street Journal, они способны поддерживать энергосистему в течение двух часов для 600 тысяч домохозяйств.

Что известно о последних атаках на энергетику?