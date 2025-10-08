Россия снова атаковала энергетику: могут ввести графики отключений
- Россия нанесла удары по энергетическим объектам Черниговщины и Днепропетровщины, самая сложная ситуация на Черниговщине.
- Минэнерго призывает украинцев экономить электроэнергию, чтобы избежать отключений света, особенно в пиковые часы.
Враг умышленно атакует энергетическую инфраструктуру Украины, а на Черниговщине уже действует график отключений света. В Минэнерго рассказали, будут ли выключать свет в других областях.
Что известно о состоянии энергосистемы 8 октября?
Враг нанес удары по энергетическим объектам Черниговской и Днепропетровской областей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.
Самой сложной остается ситуация на Черниговщине, там действуют ограничения потребления света. Энергетики работают непрерывно, восстанавливая электроснабжение потребителям.
Также известно, что энергосистема готовится к зимнему сезону: выполняются работы на объектах, накапливаются необходимые запасы оборудования, усиливается защита ключевой инфраструктуры. Все эти шаги направлены на обеспечение украинцев светом и теплом. Поэтому в Минэнерго советуют экономить электроэнергию, чтобы не ввели отключения света.
Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему,
– пишут в Министерстве.
Что поможет бороться с отключениями света?
Решением для усиления устойчивости энергосистемы могут стать парки батарей, однако позволят ли они избегать полностью блекаутов, сообщает 24 Канал.
В сентябре ДТЭК запустила накопители электроэнергии в Киевской и Днепропетровской областях и засекретила их расположение по соображениям безопасности. Парки батарей общей мощностью 200 мегаватт используют для усиления энергосистемы. Однако их сеть нужно строить, чтобы длительное время снабжать светом в случае отключений из-за обстрелов.
Снабжением аккумуляторных батарей для Украины занимается американская компания Fluence. По данным The Wall Street Journal, они способны поддерживать энергосистему в течение двух часов для 600 тысяч домохозяйств.
Что известно о последних атаках на энергетику?
8 октября россияне снова атаковали энергообъект в Нежине, из-за чего тысячи людей остались без света. В Черниговской области ситуация с энергетикой остается сложной, энергетики проводят восстановительные работы, в регионе действуют графики отключений.
Также в этот день Россия атаковала ТЭС ДТЭК. Компания отметила, что оборудование теплоэлектростанции получило серьезные повреждения. Кроме того, ранения получили два энергетика.
Кроме этого Взрывы произошли на окраинах Кривого Рога вечером 7 октября, вероятно, россияне ударили несколькими КАБами. Местные СМИ сообщают о возможном ударе по энергетическим объектам.