Одни области страдают больше других: где в Украине выключают свет чаще всего
Из-за массовых атак россиян на энергосистему Украины разные регионы страны сталкиваются с разным уровнем отключений света. Поэтому на юге и востоке страны ситуация может быть сложнее. В то же время этой зимой ожидается, что свет могут выключать, как по 4 часа, так и более 12 часов в сутки, в зависимости от условий.
В каких регионах меньше света, чем в других
Как рассказал 24 Каналу энергетический эксперт Геннадий Рябцев, объединенная энергосистема Украины разделена на подсистемы. Но мощности перераспределения электрической энергии между этими подсистемами ограничены.
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Это означает, что энергетики не могут передать электрическую энергию из западной подсистемы в восточную подсистему в том объеме, в котором может понадобиться.
То есть линий электропередач, которые соединяют подсистемы, не хватает или они повреждены, поэтому невозможно выровнять, например, объемы потребления электрической энергии или объемы недостатка электрической энергии в разных регионах из-за ограничений, которые существуют в системе.
Таким образом, если на западе страны выключают свет по 4 часа в сутки, то на юге это вполне может быть 6 часов в сутки.
Интересно! Решением такой проблемы, по словам Рябцева, может стать восстановление баланса в энергосистеме, то есть когда производство электрической энергии и ее потребление равны в каждый промежуток времени. Однако при постоянных обстрелах этого достичь трудно.
В то же время энергетический эксперт Юрий Корольчук в разговоре с 24 Каналом добавляет, что интенсивность отключений зависит и от того, были ли повреждены тепловые электростанции в том или ином регионе, в какой степени они повреждены и как они могут работать. Кроме того, погода тоже является важным фактором на сегодня.
Важно! Если холоднее, чем обычно, то подстанции могут не пропускать большего объема электроэнергии, более того, когда еще и не проводился оперативный ремонт.
Корольчук добавляет, что больше всего на юге страны могут страдать Одесская и Николаевская области, однако во второй после начала полномасштабного вторжения существенно уменьшилось количество промышленных объектов и потребителей электроэнергии, а значит ситуация со светом может быть лучше.
В Одесской области на самом деле всегда было больше повреждений, ведь там проходит линия трафика, где везут не просто обычные товары, а военное оборудование. Поэтому россияне пытаются "разбить" этот коридор. В том числе страдает и электроэнергия, которая дает возможность функционировать полноценно железной дороге, которая, в свою очередь, является ключевой для перевозок.
Эксперт отмечает, что ракетные атаки и погодные условия также влияют и на работу центрального региона Украины, например Днепропетровскую область и Днепр, где сейчас больше всего отключений света.
Напоминаем! Еще раньше эксперты спрогнозировали, что зимой ожидается самая сложная ситуация со светом на Левобережье, востоке и юге Украины.
- Поэтому директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что юг страны в принципе имеет большой дефицит генерирующих мощностей,
- А член комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Инна Совсун говорила о том, что две крупные электростанции находятся на западе Украины, откуда нужно передавать электричество на восток. А в случае разрушения систем передач это станет невозможным.
По сколько часов выключают свет в разных областях Украины
Например, по состоянию на обед 26 ноября, по данным "Львовоблэнерго", на Львовщине обнародовали график:
- в группе 3.1 света не было с 09:00 по 10:00,
- группа 3.2 – от 07:00 по 09:00,
- у группы 1.2 – от 16:00 по 18:00,
- группа 2.1 – с 18:00 по 19:00,
- вечером того же дня обнародовали графики, где 1.1 группа имела отключение с 14:00 по 16:00,
- а группа 2.2 с 20:00 по 21:00.
В то время в Одесской области из шести групп отключений света, по состоянию на 26 ноября, не было только в двух, сообщили в ДТЭК.
- 2 группа не имела света с 14:00 по 17:00,
- 3 группа – с 07:00 по 10:00,
- 4 группа – с 09:00 по 11:00, с 16:00 по 20:00,
- 5 группа – с 19:00 по 22:00.
У Николаевской области, по состоянию на 26 ноября, также действовал график почасовых отключений электроэнергии, сообщили в АО "Николаевоблэнерго". График выглядел следующим образом:
- 1 очередь: 16:00 – 18:00,
- 3 очередь: 14:00 – 16:00,
- 4 очередь: 08:00 – 10:00, 20:00 – 21:00,
- 5 очередь: 18:00 – 20:00,
- 6 очередь: 07:00 – 08:00.
Какое состояние энергосистемы на сегодня
Рябцев отмечает, что ситуация с электроэнергией в стране остается сложной, ведь последствия от повреждений, которые были нанесены сетям энергосистемы во время российской атаки 17 ноября, оказались значительно большими, чем ожидалось.
Обратите внимание! В ночь на 17 ноября Россия массированно атаковала Украину: было выпущено 120 ракет и 90 дронов. В результате атаки были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, поэтому были введены отключения света в Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Одесской и других регионах.
Для нейтрализации таких повреждений нужно больше времени, чем рассчитывали энергетики. Кроме того, есть опасения, что ремонты, которые проводились в межсезонье на украинских АЭС не позволили повысить надежность работы энергоблоков,
– рассказывает господин Геннадий.
Речь идет о том, что сейчас энергоблоки АЭС не выдают полной мощности. По каким причинам это происходит неизвестно. Рябцев отмечает, что есть предположение, что это является следствием недостаточного качества ремонтных работ в межсезонье.
А вот Юрию Корольчуку пока трудно сказать, будет ли атаковать Россия в дальнейшем энергообъекты Украины, ведь последняя массовая атака врага была комбинированной, то есть под прицелом была не только энергосистема, но и другие объекты.
Если же обстрелы будут продолжаться, то ситуация будет становиться только хуже. Отключения будут и они будут корректироваться и без ракетных ударов,
– заключает эксперт.
Кроме того, Корольчук называет 3 возможных сценария относительно отключений, которые ждут Украину этой зимой:
- Оптимистический сценарий: отключения будут продолжаться от 4 до 6 часов в условиях теплой зимы при более-менее стабильных погодных условиях;
- Базовый сценарий: зима будет с морозами от минус 10 градусов до минус 5 градусов, отключения будут зависеть от состояния энергообъектов и количества потребления, ожидается до 8 часов без света в сутки;
- Негативный сценарий: аварийные ремонты подстанций и блоков АЭС в зависимости от ситуации, сильные морозы и более 12 часов без света в сутки.