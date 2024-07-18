Отключения света могут длиться 2 года: почему энергетику не удастся быстро восстановить

После аномальной жары в Украине возросла продолжительность отключений света. Поэтому возник логичный вопрос, ждать ли ослабления отключений осенью, когда на улице станет значительно прохладнее.

Ждать ли уменьшения отключений света после спада жары

Андрей Закревский рассказал для 24 Канала, что снижение жары не существенно повлияет на ситуацию с отключениями.

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Андрей Закревский Энергетический эксперт, председатель правления ассоциации "Нефть и газ Украины" Осенью народ выйдет на шашлыки, не будет суеты на выходных и на самом деле может несколько часов мы будем нейтральны. Но весна показала, что такого не произошло. Всегда был дефицит 0,6 гигаватт – наименьший и средний от 2 до 3,8 гигаватт. Когда началась жара, то дефицит составил 5 – 7 гигаватт. Может на пару дней будет у нас "затишье". Все остальное время будет дефицит. Его не может не быть в пиковые часы.

Он подчеркнул, что от отключений в той или иной степени не удастся убежать еще два ближайших года. Ситуация та же, иногда отключений не будет, потому что не будет пикового потребления, например в праздники. Во все остальное время пиковые часы создают потребители.

Я не верю в то, что потребители у нас одумаются и так далее. Если бы мы им установили везде как минимум двухзонные счетчики, и начали бить по потребителю тарифами, чтобы он не ставил стиралки в 6 часов вечера, то, поверьте, у нас даже в пиковые часы всего хватало бы,

– сказал он.

В Украине хватает базовой генерации как на день, так и на ночь. Еще лучше ситуация станет, когда выйдут все атомные реакторы из ремонтов. Однако в пиковые часы света все же не будет хватать.

Единственное решение для того, чтобы у нас не было дефицита, это изменение тарифов на пиковые часы. А на это наша власть не пойдет,

– добавил собеседник.

Как жара влияет на отключения

Закревский объяснил, что в первую очередь из-за жары цены в Европе взлетают выше наших прайс-кэпов. Мы ограничиваем себя в цене, потому что можно залезть в очень сильную долговую яму, из которой нас уже никакие повышения тарифов не спасут.

Второе – в Европе был момент, когда солнечные электростанции работали и цены, в принципе, были более-менее благоприятные. Но у нас, грубо говоря, реально перегрузилось сообщение с Европой. То есть мы одновременно имели технические проблемы как в Черновицкой области, Львовской, так и в Ивано-Франковской области. На трех областях мы имели проблемы по пересечениям. Поэтому опять же пришлось выключать,

– добавил он.

То есть жара влияет двумя факторами:

Первая, если жара у нас и у них, – цены высокие, тогда мы отключаемся.

Второй момент, когда жара только у нас и прайс-кэпы позволяют, – у нас недостаточно мощности для передачи электроэнергии из заграницы.

Действительно ли в жаре дело

Александр Слобожан рассказал для 24 Канала, что сезонный фактор хотя и имеет влияние на отключение света, но он не столь существенный. Вопрос поставки электроэнергии зависит от многих факторов.

Александр Слобожан Исполнительный директор АГУ У нас имеются значительные объемы разрушений распределительных сетей (различные трансформаторы, линии, передатчики и т.д.). И соответственно, к сожалению, централизованного финансирования со стороны государственного бюджета не происходит. В 2022 году я на заседании профильного комитета в парламенте просил предусмотреть значительную часть средств в резервном фонде госбюджета для нужд территориальных общин на срочные ремонты разрушенной инфраструктуры. К сожалению, все эти годы надлежащего объема такого финансирования не предусматривается – не потому что средств нет, – это не так, а, потому что принимаются такие управленческие решения.

Однако он отдал должное украинскому парламенту, потому что в 2023 году профильные комитеты по энергетике и бюджету определили норму и парламент проголосовал по предусмотрению таких расходов. Однако сегодня общины надлежащего финансирования не получают. Именно из-за бюрократических преград.

Второй момент, который с этим связан, – несколько месяцев назад было объявлено правительственную инициативу о том, чтобы отобрать у общин так называемые проценты энергетического НДФЛ.

В 2021 году под патронатом президента Украины был заключен меморандум между местными властями и центральной властью об увеличении объема налога на доходы физических лиц, которые зачисляются в местные бюджеты. Это сделали в связи с тем, что государство не компенсировало разницу в тарифах соответствующим предприятиям тепло-, водо-, электроснабжения, которые предоставляют услуги.

Они предоставляют услугу на уровне той стоимости, которую вам определила центральная власть, Кабинет министров или, соответственно, регулятор. И по закону, который принят в 2022 году, там есть статья, которая предусматривает, что государство предоставляет компенсацию на разницу в тарифах и предоставляет средства на ремонт разрушенной критической инфраструктуры. Эта норма закона не выполняется правительством уже второй год. Энергетики и коммунальщики делают все от них возможное,

– сказал он.

Поэтому оптимистичные прогнозы давать пока не приходится. Есть несколько факторов:

Первый – необходимо компенсировать разницу в тарифах.

Второй – льготные режимы поставки соответствующих услуг надо продолжить, потому что они закончатся 31 августа. Они касаются и электричества, и тепла, и воды и тому подобное.

Александр Слобожан добавил, что международные партнеры сделали все, что от них зависит в плане предоставления оборудования, финансирования. Надо погасить разницу в тарифах и закрепить на все время военного положения льготные реальные режимы ВСО. С каждой уплаченной гривны за теплоснабжение и горячее водоснабжение у предприятия остается всего 35 копеек. И эти 35 копеек они должны потратить на зарплату, закупку оборудования, ремонт и тому подобное.

Куда идут остальные 65 копеек этой гривны? А эти другие 65 копеек идут монополистам на прибыль. Потому что правительство внесло изменения в соответствующее постановление, где 65% средств, которые заходят на коммунальные предприятия, как уплата людьми за предоставленные услуги, сразу идут на их счета, заведенные в государственное казначейство. Это тоже были изменения, пролоббированные советниками у премьер-министра Украины,

– объяснил исполнительный директор АГУ.

По его мнению, если правительство не примет на время военного положения соответствующий льготный режим для этих коммунальных предприятий, это приведет к социальной напряженности. В 2023 году он перевел счета предприятий в государственные казначейства и поставил принудительное распределение средств.

Бронь работников и штрафы

Еще один фактор – работники предприятий не забронированы. Соответственно ремонты медленно осуществляются, потому что нет людей, которые могли бы быстро его сделать. Это высокодефицитная специальность, которая должна была быть автоматически в 76-м постановлении забронирована правительством.

Была критика, что не установлены установки, которые переданы в рамках американских и европейских проектов. Во-первых, их некому установить, потому что люди не забронированы. Во-вторых, средств на подключение к сетям у муниципалитетов на это нет,

– добавил Слобожан.

Есть еще один фактор – в условиях войны правительство не внесло мораторий на запрет штрафования и наложения пени на предприятия, которые предоставляют жителям услуги ЖКУ. Соответственно, предприятия вынуждены с тех 35 гривен платить еще и различные судебные взыскания.

В Украине есть города, которые совершенно спокойно могут себя обеспечить автономно электричеством, потому что они много лет проводили мероприятия энергосбережения. Знаете, почему они этого не могут делать? Если у вас есть координационная установка, или, например, там соответствующие ветроустановки, электрические панели установлены, у вас нет беспрепятственного доступа в сети, потому что сети переданы монополистам. И подключиться к этим сетям нельзя. Например, если дом с панелями производит 100 мегаватт электроэнергии и использует только 5 мегаватт, то остальное уйдет в землю из-за запретов и блоков,

– выделил еще одну проблему спикер.

Он подытожил, что все эти вопросы в компетенции Кабмина, которому просто надо навести порядок в бюрократической машине.