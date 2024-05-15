Аварийные, плановые и из-за задолженности: когда украинцам могут отключать свет

Недавно по всей территории Украины были введены аварийные отключения света из-за дефицита электроэнергии в результате последних российских атак на энергосистему. Кроме этого, украинцам стоит готовиться к тому, что будут отключать свет не только из-за дефицита, но и из-за задолженности.

Как происходят отключения света

Олег Попенко, эксперт по ЖКУ, в комментарии 24 Канала объяснил, что если речь идет об аварийных отключениях, то они происходят по команде диспетчера Укрэнерго, а сами отключения электроэнергии проводят облэнерго в каждом регионе.

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Вчера, 14 мая, по всей Украине были введены графики аварийных отключений из-за дефицита мощности в энергосистеме. Сегодня утром, 15 мая, отключения света происходили снова, но впоследствии, как сообщили в компании YASNO, их отменили.

Попенко отмечает, что плановые отключения имеют несколько иной алгоритм.

Сначала органы местного самоуправления готовят списки объектов и передают их в областную военную администрацию.

Впоследствии там утверждают, какие объекты нужно отключать, а какие нет.

Состояние энергетики в Украине

Попенко замечает, что украинцам не только летом надо готовиться к отключениям, но и зимой. Кроме того, длиться такие отключения могут даже несколько лет.

Олег Попенко Эксперт по ЖКУ Как вы видите, когда у нас идет похолодание, люди активно пользуются обогревателями, кондиционерами, ведь нет солнца. Все это ведет к тому, что электроэнергия будет отключаться.

По словам эксперта, восстановить генерацию даже в среднесрочной перспективе крайне трудно. Именно поэтому в ближайшие несколько лет Украина не сможет быстро решить проблему с генерацией.

Украинцы должны быть готовы к тому, что постоянной электроэнергии может не будет в домах на ближайшие несколько лет. Будут или аварийные, или плановые отключения. Особенно это относится к периодам летом, когда будет очень жарко, и зимой, когда не хватает генерации,

– добавляет Попенко.

Отключение света должникам

Продолжаться так может как 2 – 3 года, так и все 8 лет, потому что восстановить генерацию во время войны и во время постоянных обстрелов практически невозможно.

Как объясняет Попенко, в Украине отменили мораторий на взыскание штрафов за ЖКУ 1 января 2024 года. С тех пор отключения должникам продолжаются постоянно.

Уже с конца января начались первые отключения. То есть должникам, которые имеют задолженность за электроэнергию месяц-два, приходят и отключают электроэнергию,

– говорит эксперт.

Как объясняют в Минэнерго, в Украине отменили мораторий на начисление и взыскание штрафов и пени, начисленных на задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги населением.

Также, запрет отменили на прекращение, или остановки предоставления жилищно-коммунальных услуг за задолженность на тех территориях, которые не относятся к возможным боевым действиям и оккупированных территориях.

Таким образом, поставщики электрической энергии имеют право прекратить электропитание бытовым потребителям за задолженность по оплате.

Какова процедура отключения

Электропоставщик предупреждает потребителя не позднее, чем за 10 рабочих дней до отключения.

Если потребитель не согласен с суммой задолженности, он имеет право обратиться к электропоставщику для того, чтобы проверить данные об объемах потребленной электроэнергии, или же в суд.

В период рассмотрения вопроса за потребленную электроэнергию в суде отключение не происходит.

Электропитание не будут прекращать, если объект потребителей был поврежден в результате военных действий, но при условии информирования о таких случаях.

Восстановить же электропитание можно сразу после уплаты задолженности в полном размере. Но в случае, когда средств не хватает, можно обратиться к электропоставщику и заключить договор о реструктуризации задолженности.

После осуществления таких мероприятий электропотребление будет осуществлено в течение 3 рабочих дней, или 5 рабочих дней в сельской местности.