Будут ли массовые отключения света летом: ответ правительства

Летом наступает второй период мощной нагрузки на электросети Украины. Из-за постоянной жары могут возникнуть проблемы с отключениями света, но не такие массовые, как раньше.

Будут ли в Украине отключения света

Вероятность отключений света минимальна, сказал Председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Он сообщил, что в конце июня, июле и августе остаются риски для электросети из-за сильной жары.

Но велик ли риск того, что будут массовые или постоянные отключения? Я думаю, что такой риск минимален. Потому что разница между летним месяцем и зимним – в несколько более низком потреблении, во-первых, а во-вторых, солнечный день длиннее и больше работает солнечная генерация,

– рассказал Герус.

Он добавил, что ситуация будет стабилизироваться благодаря солнечным электростанциям, разгружающим электростанции. Однако в вечернее время ситуация будет ухудшаться.

Остаются проблемными периоды вечернего пика: с 19:00 в 22:00 – 22:30, потому что солнца уже нет, люди возвращаются домой, включают электроприборы. В периоды летних месяцев у нас может быть определенная нагрузка, определенные сложности в несколько вечерних часов: с 7 вечера до 10:00 – 10:30 вечера,

– объяснил он.

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