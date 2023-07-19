Следующая зима может стать еще хуже: какая будет ситуация со светом

Зима 2022 года была одной из самых трудных за все годы независимости. Постоянные ракетные атаки россиян на энергетику Украины повлекли массовые отключения света в течение нескольких месяцев. Впрочем, следующая зима может стать еще хуже.

Как следующая зима может стать хуже предыдущей

Вероятность того, что Россия снова будет атаковать энергетику Украины зимой 2023 года очень высока. Обстрелы инфраструктуры, аварийные отключения – все это снова может затронуть украинцев.

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Один из собеседников в правительстве делится тем, что сейчас точно спрогнозировать и оценить, какова будет ситуация зимой, невозможно. А исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук добавляет, что этой зимой условия будут гораздо хуже тех, что были в прошлом году.

Мы закончили последний осенне-зимний период, когда 75% тепловой генерации были разрушены или повреждены. Этого не было в 2022 году,

– говорит Сахарук.

С этим мнением согласен и эксперт по энергетике Геннадий Рябцев. Он отмечает, что это может быть из-за отсутствия резерва генерирующих мощностей, а баланс у нас сейчас недостаточно прочный.

Восстановление энергосистемы

Для того чтобы восстановить энергосистему после нескольких сотен обстрелов, власти Украины сообщили о плановых ремонтах электростанций и оборудования, необходимого для передачи производимой электроэнергии. Поэтому летом время от времени может возникать дефицит электроэнергии в системе, который покрывают благодаря импорту.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, в Украине нет ни одной ТЭС или ГЭС, которая бы не подверглась вражеским атакам. В то же время, на АЭС все ремонты и замена топлива идут по плану. К началу осенне-зимнего периода все должно быть завершено.

Исполнительный директор ДТЭК рассказал, что компания производит плановые ремонты и восстановление поврежденных блоков теплоэлектростанций.

Текущие ремонты делаем пятый месяц подряд: семь блоков сделали, еще столько же – в процессе,

– добавляет Дмитрий Сахарук.

Кроме того, в 2023 году, по его словам, планируется привести в порядок 27 блоков ТЭС и восстановить 1,4 гигаватта генерирующих мощностей.