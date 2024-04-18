Об этом в эфире телемарафона заявил председатель Владимир Кудрицкий. В то же время отметил, что применение графиков отключений бытовых потребителей пока не планируется, передает 24 Канал.

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Весной и летом возможно ограничение промышленных потребителей

После значительного разрушения генерации в результате российских атак украинская энергосистема уже вошла в период ремонтной кампании на электростанциях, в частности, атомных. Все большее количество генерирующих мощностей будет необходимо выводить в ремонт в течение весны и лета. Поэтому время от времени в энергосистеме будет возникать дефицит.

Укрэнерго планирует покрывать его путем импорта электроэнергии из Европы, а при его недостаточности привлекать аварийную помощь из соседних стран или применять определенные графики ограничения потребления для промышленности.

Иногда дефицит может даже превышать физическую способность украинской энергосистемы импортировать электричество из Европы. В такой ситуации, сколько бы мы не попросили аварийной помощи и сколько бы не привлекли импорта, этого все равно может не хватить. В этих ситуациях могут быть применены как дополнительное средство сбалансирования энергосистемы уже ограничения потребителей,

– подчеркнул Кудрицкий.

В то же время чиновник отметил, что пока нет в планах применения графиков, которые бы привели к отключению бытовых потребителей. Однако, это не касается Харькова, где есть повреждения практически всех энергообъектов города.

Обратите внимание! В Укрэнерго предупреждали, что 18 апреля с 18:00 до 22:00 для бизнеса и промышленности будут применены графики ограничения мощности. Однако, меры не коснутся объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса.