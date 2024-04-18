Про це в ефірі телемарафону заявив голова Володимир Кудрицький. Водночас наголосив, що застосування графіків відключень побутових споживачів наразі не планується, передає 24 Канал.

До теми В Україні через дефіцит в енергосистемі вводяться обмеження для бізнесу, – ДТЕК

Навесні та влітку можливе обмеження промислових споживачів

Після значного руйнування генерації внаслідок російських атак українська енергосистема вже увійшла в період ремонтної кампанії на електростанціях, зокрема, атомних. Дедалі більшу кількість генерувальних потужностей буде необхідно виводити в ремонт упродовж весни та літа. Тож час від часу в енергосистемі виникатиме дефіцит.

Укренерго планує покривати його шляхом імпорту електроенергії з Європи, а за умови його недостатності залучатиме аварійну допомогу з сусідніх країн або ж застосовуватиме певні графіки обмеження споживання для промисловості.

Іноді дефіцит може навіть перевищувати фізичну спроможність української енергосистеми імпортувати електрику з Європи. У такій ситуації, скільки б ми не попросили аварійної допомоги й скільки б не залучили імпорту, цього все одно може не вистачити. У цих ситуаціях можуть бути застосовані як додатковий засіб збалансування енергосистеми вже обмеження споживачів,

– підкреслив Кудрицький.

Водночас посадовець зазначив, що наразі немає в планах застосування графіків, які б призвели до відключення побутових споживачів. Однак, це не стосується Харкова, де є пошкодження практично всіх енергооб'єктів міста.

Зверніть увагу! В Укренерго попереджали, що 18 квітня з 18:00 до 22:00 для бізнесу та промисловості будуть застосовані графіки обмеження потужності. Однак, заходи не торкнуться об'єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу.