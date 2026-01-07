Морозы до -20: в Укрэнерго раскрыли, увеличат ли отключения света из-за похолодания

Синоптики прогнозируют 20-градусные морозы в некоторых регионах Украины уже в конце этой недели, 10 – 11 января. Похолодание увеличит нагрузку на энергосистему, но не станет главной проблемой для ее работы.

Как повлияют морозы на графики отключений?

Об этом рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко, передает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

Снижение температуры всегда приводит к увеличению потребления электроэнергии, это закономерно. Но не морозы, а российские обстрелы для нас сейчас являются основной проблемой,

– подчеркнул Зайченко.

По его словам, погоду можно спрогнозировать и подготовить энергосистему к работе в сильные морозы, даже поврежденную российскими обстрелами.

К слову, энергетики полностью подготовили систему к зиме на начало октября. Зайченко говорит, что готовыми были и объекты генерации, и передачи энергии. Но массированные ракетно-дронные атаки осенью и в декабре значительно ухудшили ситуацию в энергосистеме.