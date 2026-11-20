Утро для некоторых украинцев началось с очередного энергетического террора со стороны россиян. Вражеские обстрелы вновь вынудили специалистов принять экстренные меры для спасения системы.

Что известно о ситуации в Одесской области

Утром 20 ноября российские захватчики совершили целенаправленную атаку на энергетический объект компании ДТЭК в Одесской области, о чем сообщили в компании.

В результате этого удара временно без электроснабжения осталась 41 тысяча семей, проживающих в Одесском и Раздельнянском районах.

Утром 20 ноября под обстрел попал энергетический объект ДТЭК "Одесские электросети" в области,

– говорится в сообщении.

Специалисты ДТЭК отмечают, что начнут осмотр уцелевшего оборудования и ремонтные работы сразу, как только это позволит обстановка с безопасностью.

Доверяйте энергетикам,

– подчеркнули представители компании в своем официальном сообщении.

Обратите внимание! Украинцы могут проверить ориентировочные сроки восстановления электроснабжения по своему адресу на сайте ДТЭК или в ботах, доступных в мессенджерах.

Почему враг усилил удары по энергетике региона

Напомним, что в четверг, 19 ноября, из-за повреждения высоковольтной линии без света оказались тысячи семей в Запорожье. Удар лишил электроэнергии 7,5 тысячи семей и юридических лиц.

А 17 ноября российские войска провели атаку на энергетическую инфраструктуру Киевской области – один из важных объектов в Бориспольском районе. Он подвергается разрушениям уже второй раз за последний месяц.