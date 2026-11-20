Що відомо про ситуацію на Одещині

Вранці 20 листопада російські загарбники здійснили цілеспрямовану атаку на енергетичний об'єкт компанії ДТЕК в Одеській області, про що повідомили у компанії.

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Внаслідок цього удару тимчасово без електропостачання залишилася 41 тисяча родин, які проживають в Одеському та Розділянському районах.

Вранці 20 листопада під обстріл потрапив енергетичний обʼєкт ДТЕК Одеські електромережі в області– йдеться у повідомленні.

Фахівці ДТЕК зазначають, що розпочнуть огляд вцілілого обладнання та ремонтні роботи одразу, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Вірте в енергетиків– наголосили представники компанії у своєму офіційному повідомленні.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Зверніть увагу! Українці можуть перевірити орієнтовні терміни відновлення світла за своєю адресою на сайті ДТЕК або у ботах, які є у месенджерах.

Чому ворог посилив удари по енергетиці регіону

Нагадаємо, що у четвер, 19 листопада, через пошкодження високовольтної лінії без світла опинилися тисячі родин у Запоріжжі. Удар позбавив електроенергії 7,5 тисячі родин і юридичних осіб.

А 17 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Київської області – один із важливих об'єктів у Бориспільському районі. Він зазнає руйнувань уже вдруге за останній місяць.