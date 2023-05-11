Летом возможны веерные отключения: есть ли повод для паники

Все уже знают, что этим летом в Украине возможны отключения электроэнергии. Это нужно для скорейшего восстановления энергосистемы и стабильного прохождения предстоящего осенне-зимнего периода. Впрочем, эти ограничения света будут совсем другими по сравнению с зимними.

Недавно Укрэнерго сделало заявление о том, что летом Украину ждет одна из самых тяжелых ремонтных кампаний энергосистемы в результате массовых российских атак.

Читайте также Украинцы должны быть готовы: летом возможны отключения света

По словам аналитика "Центра развития городов" Юрия Щедрина в прошлом году большие АЭС работали на пике нагрузки, поэтому на ремонт почти не выводились. Поэтому, чтобы подготовить их к следующему отопительному сезону, их нужно отремонтировать.

Стоит ли паниковать

В комментарии 24 Каналу Владимир Омельченко, директор энергетических программ в Центре Разумкова, рассказал, что в Украине сегодня есть даже небольшой профицит электроэнергии, поэтому отключения света как зимой – невозможны.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ в Центре Разумкова Впрочем, действительно, многие атомные блоки и блоки тепловых электростанций нуждаются в ремонте. Это произойдет где-то в июне – июле. В этот период нужно, чтобы Минэнергетики вместе с Укрэнерго сбалансировали эту ситуацию. Я имею в виду заменять выводимые в ремонт блоки теми, что могут работать. В общем, ситуация может быть под контролем.

Однако эксперт не исключает того, что в определенные часы дня в некоторых регионах может не быть света.

Впрочем, я не могу и прогнозировать то, что они могут приобрести какой-то массовый характер. Ведь у нас вдобавок есть еще опция импорта электрической энергии из Европейского союза,

– добавляет он.

Графики отключения: будут ли они

По мнению Омельченко, не предполагаются летом какие-либо плановые или аварийные отключения на долгое время, поэтому, скорее всего, графики не понадобятся.

Это может быть скорее всего точечные отключения в отдельных регионах в отдельные часы,

– говорит собеседник.

Актуально Украинцам разрешили продавать электроэнергию собственного производства

Важно! Омельченко резюмирует, что ремонтная кампания нужна для восстановления энергосистемы Украины. Следует понять, что блоки будут выводить на ремонт для стабильного прохождения осенне-зимнего периода.

Куда экспортирует электроэнергию Украина / Инфографика 24 Канала