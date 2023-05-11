Летом возможны веерные отключения: есть ли повод для паники
Все уже знают, что этим летом в Украине возможны отключения электроэнергии. Это нужно для скорейшего восстановления энергосистемы и стабильного прохождения предстоящего осенне-зимнего периода. Впрочем, эти ограничения света будут совсем другими по сравнению с зимними.
Недавно Укрэнерго сделало заявление о том, что летом Украину ждет одна из самых тяжелых ремонтных кампаний энергосистемы в результате массовых российских атак.
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По словам аналитика "Центра развития городов" Юрия Щедрина в прошлом году большие АЭС работали на пике нагрузки, поэтому на ремонт почти не выводились. Поэтому, чтобы подготовить их к следующему отопительному сезону, их нужно отремонтировать.
Стоит ли паниковать
В комментарии 24 Каналу Владимир Омельченко, директор энергетических программ в Центре Разумкова, рассказал, что в Украине сегодня есть даже небольшой профицит электроэнергии, поэтому отключения света как зимой – невозможны.
Впрочем, действительно, многие атомные блоки и блоки тепловых электростанций нуждаются в ремонте. Это произойдет где-то в июне – июле. В этот период нужно, чтобы Минэнергетики вместе с Укрэнерго сбалансировали эту ситуацию. Я имею в виду заменять выводимые в ремонт блоки теми, что могут работать. В общем, ситуация может быть под контролем.
Однако эксперт не исключает того, что в определенные часы дня в некоторых регионах может не быть света.
Впрочем, я не могу и прогнозировать то, что они могут приобрести какой-то массовый характер. Ведь у нас вдобавок есть еще опция импорта электрической энергии из Европейского союза,
– добавляет он.
Графики отключения: будут ли они
По мнению Омельченко, не предполагаются летом какие-либо плановые или аварийные отключения на долгое время, поэтому, скорее всего, графики не понадобятся.
Это может быть скорее всего точечные отключения в отдельных регионах в отдельные часы,
– говорит собеседник.
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