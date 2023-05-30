Самое одновременное обесточивание с февраля: почему днем 2 миллиона украинцев были без света

Днем 30 мая почти 2 миллиона потребителей электроэнергии остались без света. Все из-за чрезвычайной ситуации, которая произошла примерно в 13:00.

Детальнее об этом рассказали в Министерстве энергетики Украины. Там отметили, что 30 мая произошла рассинхронизация энергетической системы Украины.

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Это и привело к аварийным отключениям и временного обесточивания абонентов. Всего без света одновременно осталось почти 2 миллиона абонентов в 12 областях:

Винницкой,

Днепропетровской,

Донецкой,

Запорожский,

Кировоградской,

Николаевской,

Одесской,

Полтавской,

Харьковской,

Хмельницкой,

Черкасской,

Киевской областях и городе Киеве.

Это наибольшее количество одновременно обесточенных потребителей, начиная с февраля, когда благодаря усилиям энергетиков, в частности атомщиков, удалось добавить генерации в систему и отменить графики отключений электроэнергии.

– отметили в министерстве

Тогда графики пришлось ввести из-за масштабных вражеских обстрелов и повреждений энергетической инфраструктуры. Однако 30 мая массированных обстрелов и попаданий в энергетическую инфраструктуру не последовало. Генерация полностью покрывает потребности потребителей, отключения абонентов не планировались.

Ситуация сказалась и на Молдове

Отдельно следует отметить, что из-за этой аварийной ситуации произошли временные отключения электроэнергии и в соседней Молдове. Чтобы установить причины массовых отключений и не допустить их повторения, Министр энергетики Украины Герман Галущенко поручил Государственной инспекции энергетического надзора немедленно создать комиссию для оперативного изучения этой ситуации.

Добавим, что, несмотря на отсутствие дефицита электроэнергии, украинцев просят уменьшить использование света во время вечернего периода с 17 до 23 часов. Следует ограничить использование мощных электроприборов: стиральных машин, бойлеров, утюгов, электроплит, обогревателей и т.д. Также не следует включать одновременно несколько мощных электроприборов.

Людей призывали экономить, ведь в энергосистеме работает значительно меньшее количество энергоблоков из-за ремонта на тепловых электростанциях, а также на некоторых энергоблоках АЭС.