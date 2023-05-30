Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал в эфире телемарафона, что в настоящее время энергосистеме Украины не хватает мощностей в пиковые часы, пишет 24 Канал. Стоит отметить, что речь идет о 7 – 9 часов утра и 17 – 19 часов вечера.

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Когда и кому будут выключать свет

Харченко рассказал, что за неимением мощностей Украине уже приходилось срочно импортировать электричество из Румынии и Польши, чтобы покрыть дефицит потребления.

Директор Центра исследования энергетики объяснил, что первыми с отключениями столкнется бизнес.

Судя по всему, именно бизнес первый будет ограничен в поставках электричества и будет два выхода: импортировать из Европы или вообще не работать. Однако европейское электричество в 2 – 2,5 раза дороже, чем в Украине,

– объяснил специалист.

Стоит отметить, что в последние месяцы в большинстве регионов Украины не выключали свет. Правда, электричество могло исчезать в некоторых регионах в результате атак врага.

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