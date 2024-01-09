Возврат отключений света за долги: разъяснение Председателя Комитета по энергетике
Правительство приняло решение отменить временный запрет на отключение населения от ЖКУ. Решение было принято в качестве реакции на увеличение количества неуплаты ЖКУ, что создает трудности для обеспечения устойчивой финансовой устойчивости коммунальных предприятий.
Кто накапливает долги
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, Андрей Герус, в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
Читайте также: Кто из украинцев может не платить за коммунальные услуги
Как стало известно, обеспеченные украинцы начали злоупотреблять определенными нормами и накапливают долги за электроэнергию, поэтому правительство приняло такое решение.
Проблема заключалась в том, что те люди, которые могут платить и должны платить, особенно в такой сложный период времени, не платили, понимая, что можно не платить и за это ничего не будет.
При этом, как отметил Герус, наиболее дисциплинированные плательщики :
- субсидианты, опасавшиеся остаться без субсидии за долги;
- и пенсионеры, имеющие привычку платить своевременно.
Решение правительства
В конце декабря Кабинет министров Украины отменил запрет на:
- прекращение жилищно-коммунальных услуг ;
- начисление и взыскание неустойки (штрафов, пеней);
- взыскания задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты.
Согласно постановлением, мораторий на отключение от услуг, начисление пени и взыскание задолженности продолжит действовать только на территориях, на которых ведутся боевые действия и временно оккупированных Россией территориях.