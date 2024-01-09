Возврат отключений света за долги: разъяснение Председателя Комитета по энергетике

9 января 2024, 15:15
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Правительство приняло решение отменить временный запрет на отключение населения от ЖКУ. Решение было принято в качестве реакции на увеличение количества неуплаты ЖКУ, что создает трудности для обеспечения устойчивой финансовой устойчивости коммунальных предприятий.

Кто накапливает долги

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, Андрей Герус, в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Как стало известно, обеспеченные украинцы начали злоупотреблять определенными нормами и накапливают долги за электроэнергию, поэтому правительство приняло такое решение.

 

Андрей Герус

Председатель Комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг

Проблема заключалась в том, что те люди, которые могут платить и должны платить, особенно в такой сложный период времени, не платили, понимая, что можно не платить и за это ничего не будет.

При этом, как отметил Герус, наиболее дисциплинированные плательщики :

  • субсидианты, опасавшиеся остаться без субсидии за долги;
  • и пенсионеры, имеющие привычку платить своевременно.

Решение правительства

В конце декабря Кабинет министров Украины отменил запрет на:

  • прекращение жилищно-коммунальных услуг ;
  • начисление и взыскание неустойки (штрафов, пеней);
  • взыскания задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты.

Согласно постановлением, мораторий на отключение от услуг, начисление пени и взыскание задолженности продолжит действовать только на территориях, на которых ведутся боевые действия и временно оккупированных Россией территориях.

Автор: Катерина Добровольська