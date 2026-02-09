На Западе отключения света стали длиннее: когда графики могут смягчить

Хотя россиян якобы и не слишком "волнует" Запад Украины, последняя массированная атака была направлена в основном именно туда. В конце концов, со светом в этих регионах также непросто, а графики отключений стали более жесткими.

Что будет с графиками отключений?

Детали в эксклюзивном комментарии в эксклюзивном комментарии 24 Канала объяснил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Эксперт предположил, когда ситуация могла бы улучшиться.

Недавно под ударами врага оказались Добротворская и Бурштынская ТЭС, что на Львовщине и Ивано-Франковщине.

Кроме того, россияне атаковали одну из крупнейших подстанций – "Западноукраинскую" (750 киловольт), которая объединяет сети Хмельницкой и Ровенской АЭС, балансирует западный регион и обеспечивает импорт из ЕС.

Обратите внимание! Все крупные тепловые электростанции, атомные и гидроэлектростанции работают в объединенной системе и подают электрическую энергию в общую сеть. Поэтому последняя массированная атака повлияла на всю Украину.

По оценке Омельченко, ситуация со светом, в частности во Львове, Ивано-Франковске и т.д., может улучшиться после ремонта объектов, а также вместе с потеплением в западных областях.

К слову, мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что ситуация в городе сложная, однако значительно лучше, чем в столице.

Какая ситуация в энергосистеме?