Быть или не быть: в "Укрэнерго" предупредили о возможных отключениях света

Зимой украинцев могут ждать новые отключения света из-за технических проблем в энергосистеме. Пока наша сеть работает на пределе.

Будут ли новые отключения света

Юрий Бойко сообщил, что плановые отключения света действительно возможны, передает 24 Канал.

Читайте также Новые условия: субсидии на оплату света при отключениях электроэнергии изменили

Юрий Бойко Советник премьер-министра Украины и член Наблюдательного совета "Укрэнерго" Могу лишь сказать, что наша система работает сбалансировано. Да, где-то там на грани. Потому что в отличие от прошлых лет у нас нет в арсенале большого количества генерирующего оборудования в резерв.

Чтобы поддерживать стабильность в энергосети Украина получает электроэнергию извне. Это произошло из-за отключения нескольких тепловых блоков, которые имеют незначительные поломки.

Тем не менее они привели к краткосрочному выходу из строя этого генерирующего оборудования. И в качестве альтернативного средства сбалансирования "Укрэнерго" получает аварийную помощь,

– сказал он.

После завершения ремонтных работ на энергоблоках аварийная помощь будет постепенно прекращена, что позволит внутренним энергоблокам реинтегрироваться в систему. Ожидается, что этот переход уменьшит зависимость от внешних поставок энергии.

При температурах до -5 градусов включительно мы видим как с помощью внутреннего ресурса, привлекая какие-то объемы импорта, осуществлять сбалансирование работы энергосистемы без применения графиков отключения потребителей. При более низких температурах такая вероятность есть,

– добавил энергетик.

Картина также будет зависеть от реалистичного графика восстановления генерирующих единиц.

Поэтому, что энергетики многое снова вернули к работе. На сегодня это около трети от поврежденного в этом году. Но в планах есть еще завершение работ по ряду объектов, которые должны вернуться в работу и соответственно увеличить надежность и гибкость системы именно на наиболее холодные месяцы,

– пояснил Бойко.

Стоит отметить, что "Укрэнерго" рассматривает несколько сценариев прохождения этой зимы и готовится ко всем возможным рискам.