Чи будуть нові відключення світла

Юрій Бойко повідомив, що планові відключення світла справді можливі, передає 24 Канал.

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Юрій Бойко Радник прем'єр-міністра України та член Наглядової ради "Укренерго" Можу лише сказати, що наша система працює збалансовано. Так, десь там на межі. Тому що на відміну від минулих років в нас немає в арсеналі великої кількості генеруючого обладнання в резерв.

Щоб підтримувати стабільність в енергомережі Україна отримує електроенергію ззовні. Це сталося через відключення кількох теплових блоків, які мають незначні поломки.

Тим не менш вони призвели до короткотермінового виходу з ладу цього генеруючого обладнання. І в якості альтернативного засобу збалансування "Укренерго" отримує аварійну допомогу,

– сказав він.

Після завершення ремонтних робіт на енергоблоках аварійна допомога буде поступово припинена, що дозволить внутрішнім енергоблокам реінтегруватися в систему. Очікується, що цей перехід зменшить залежність від зовнішніх поставок енергії.

При температурах до -5 градусів включно ми бачимо як за допомогою внутрішнього ресурсу, залучаючи якісь обсяги імпорту, здійснювати збалансування роботи енергосистеми без застосування графіків відключення споживачів. При нижчих температурах така імовірність є,

– додав енергетик.

Картина також буде залежати від реалістичного графіка відновлення генеруючих одиниць.

Тому, що енергетики багато чого знову повернули до роботи. На сьогодні це близько третини від пошкодженого цього року. Але в планах є ще завершення робіт по ряду об'єктів, які повинні повернутися в роботу і відповідно збільшити надійність і гнучкість системи саме на найбільш холодні місяці,

– пояснив Бойко.

Варто зазначити, що "Укренерго" розглядає декілька сценаріїв проходження цієї зими і готується до усіх можливих ризиків.