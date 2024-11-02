Украина может пройти зиму без плановых отключений света: в ДТЭК назвали условие

При определенных условиях Украина может прийти зиму без отключений света. В ДТЭК рассказали, при каких условиях это возможно.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал, что он не может сказать, когда Украина вернется к графикам пишет 24 Канал со ссылкой на Telegraf.

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Что известно о ситуации со светом зимой

Дмитрий Сахарук рассказал, что Украина может и не вернуться к плановым графикам отключений.

Я не могу сказать (когда ждать возвращения графиков – 24 Канал), потому что, если ситуация будет такая, как сейчас, то, в принципе, мы к графикам и не вернемся,

– заявил Сахарук.

По его словам, Украина может так без обстрелов пройти и целую зиму.

"Если мы сможем эффективно защитить, с точки зрения противовоздушной обороны наши объекты, такие как генерация, передача (электроэнергии – 24 Канал). Это, конечно, такая очень важная компонента для того, чтобы пройти зиму без отключений", – заявил Дмитрий Сахарук.

Кстати, член наблюдательного совета "Центрэнерго" Владимир Величко заявил 1 ноября, что графики отключений света могут начать применять уже со следующей недели из-за ожидаемого снижения температуры. Однако в Укрэнерго это опровергли.