Вечер со светом или без: что будет диктовать графики отключений еще два года
- Украина не может самостоятельно покрывать пиковые потребности в электроэнергии, поэтому зависит от импорта и погодных условий.
- На объем вечерних отключений света влияют цены на европейском рынке, погода и технические возможности импорта электроэнергии.
С наступлением весны ситуация с отключениями света смягчилась, однако в вечерние часы будней графики в основном продолжают применять. Сейчас Украина не способна самостоятельно покрывать потребности в электроэнергии этих пиков потребления.
От чего зависят вечерние отключения света в Украине?
Применение графиков отключений света в Украине сейчас зависит от погоды и объемов импорта электроэнергии. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт по энергетике Андрей Закревский.
В дневные часы при благоприятной погоде потребности в ограничении электроснабжения для потребителей нет, поэтому графики не применяют. Однако вечером эффективность солнечных электростанций падает, поэтому дефицит растет.
Как отмечает Андрей Закревский, украинская энергосистема присоединена к европейской через западные области, что позволяет закрывать часть потребностей импортом. По мнению эксперта, Украина еще долгое время не сможет отказаться от поставок электроэнергии из-за рубежа в часы наибольшего потребления.
Вся Украина в часы пик зависит от помощи из-за рубежа. Однако иногда ее мы не можем передать из-за последствий ударов. Следующие два года, кроме субботы и воскресенья, в вечерние пики мы будем всегда зависеть от импорта электроэнергии.
Как сообщили в Министерстве энергетики, за четыре года Украина нарастила технически возможный объем импорта электроэнергии из стран ЕС до 2 450 мегаватт. Это позволяет удовлетворять около 15% потребностей потребителей в моменты пиковой нагрузки.
Заметьте! В ближайшие два года Украина планирует расширять возможности для импорта и экспорта электроэнергии и добавить по меньшей мере 1 500 мегаватт пересечений.
Однако ограничения на импорт накладывают не только пропускные способности межгосударственных сечений, но и цены. В Украине установлены предельные ограничения – прайс-кэпы, по которым электроэнергию можно покупать за рубежом.
В вечерние пики потребления стоимость электроэнергии на европейском рынке может расти настолько, что Украина не способна ее купить из-за ценовых ограничений.
Сейчас в принципе прайс-кэпы подняли настолько высоко, что мы в будни не чувствуем проблем. Фактически правительство приняло решение, мне кажется, справедливое, что самое главное – чтобы электроэнергия в Украине была в большинстве. Понятно, днем у нас и собственного солнца достаточно – мы даже иногда умудряемся немного на экспорт производить. Но вечером все зависит от прайс-кэпа,
– говорит Андрей Закревский.
Эксперт объясняет, что на объем вечерних отключений света в Украине влияет погода в Европе. Когда она благоприятная – есть сильный ветер и ясно – ветровые и солнечные электростанции работают на полную мощность. Однако как только их эффективность снижается, приходится больше полагаться на газовую генерацию.
Поскольку цены на газ в Европе выросли, стоимость электроэнергии на рынке также повышается. Это означает, что цены превышают установленные прайс-кэпы и потребление приходится ограничивать.
Как повышение прайс-кэпов позволило нарастить импорт электроэнергии?
По состоянию на начало 2026 года Украина использовала только треть возможностей импорта электроэнергии. Одним из факторов была нехватка физических возможностей передачи электрической энергии с запада на восток, связана с нехваткой высоковольтных линий электропередачи.
Другой преградой для наращивания импорта были прайс-кэпы, которые устанавливает Нацрегулятор. Они сдерживали импорт в пиковые часы, когда цены на европейском рынке превышали установленные предельные лимиты.
Однако в январе 2026 года Нацрегулятор повысил прайс-кэпы на импорт электроэнергии. Сейчас они зависят только от рынка, а ранее – и от времени суток. На внутрисуточном рынке и на рынке "на сутки вперед" максимальная цена составляет 15 тысяч гривен за мегаватт-час, тогда как на балансирующем рынке – 16 тысяч гривен за мегаватт-час.
Для сравнения: ранее максимальная цена за мегаватт-час электроэнергии на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке с 00:00 до 07:00 и с 11:00 до 17:00 составляла 5 600 гривен.
Какая ситуация в энергосистеме сейчас?
По состоянию на утро 16 марта из-за атак России на энергетическую инфраструктуру потребители в четырех областях находились без света. Новые обесточивания зафиксировали в Днепропетровской, Черниговской, Запорожской и Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы начали там, где позволяет ситуация с безопасностью.
Из-за последствий предыдущих массированных ударов России по энергетике Украины во всех областях прогнозировали применение графиков ограничения мощности для промышленности и почасовых отключений для всех категорий потребителей с 17:00 до 22:00.