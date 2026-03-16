Вечер со светом или без: что будет диктовать графики отключений еще два года

С наступлением весны ситуация с отключениями света смягчилась, однако в вечерние часы будней графики в основном продолжают применять. Сейчас Украина не способна самостоятельно покрывать потребности в электроэнергии этих пиков потребления.

От чего зависят вечерние отключения света в Украине?

Применение графиков отключений света в Украине сейчас зависит от погоды и объемов импорта электроэнергии. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт по энергетике Андрей Закревский.

Смотрите также Львов снова живет по графикам отключений: почему в марте выключают свет

В дневные часы при благоприятной погоде потребности в ограничении электроснабжения для потребителей нет, поэтому графики не применяют. Однако вечером эффективность солнечных электростанций падает, поэтому дефицит растет.

Как отмечает Андрей Закревский, украинская энергосистема присоединена к европейской через западные области, что позволяет закрывать часть потребностей импортом. По мнению эксперта, Украина еще долгое время не сможет отказаться от поставок электроэнергии из-за рубежа в часы наибольшего потребления.

Андрей Закревский Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Вся Украина в часы пик зависит от помощи из-за рубежа. Однако иногда ее мы не можем передать из-за последствий ударов. Следующие два года, кроме субботы и воскресенья, в вечерние пики мы будем всегда зависеть от импорта электроэнергии.

Как сообщили в Министерстве энергетики, за четыре года Украина нарастила технически возможный объем импорта электроэнергии из стран ЕС до 2 450 мегаватт. Это позволяет удовлетворять около 15% потребностей потребителей в моменты пиковой нагрузки.

Заметьте! В ближайшие два года Украина планирует расширять возможности для импорта и экспорта электроэнергии и добавить по меньшей мере 1 500 мегаватт пересечений.

Однако ограничения на импорт накладывают не только пропускные способности межгосударственных сечений, но и цены. В Украине установлены предельные ограничения – прайс-кэпы, по которым электроэнергию можно покупать за рубежом.

В вечерние пики потребления стоимость электроэнергии на европейском рынке может расти настолько, что Украина не способна ее купить из-за ценовых ограничений.

Сейчас в принципе прайс-кэпы подняли настолько высоко, что мы в будни не чувствуем проблем. Фактически правительство приняло решение, мне кажется, справедливое, что самое главное – чтобы электроэнергия в Украине была в большинстве. Понятно, днем у нас и собственного солнца достаточно – мы даже иногда умудряемся немного на экспорт производить. Но вечером все зависит от прайс-кэпа,

– говорит Андрей Закревский.

Эксперт объясняет, что на объем вечерних отключений света в Украине влияет погода в Европе. Когда она благоприятная – есть сильный ветер и ясно – ветровые и солнечные электростанции работают на полную мощность. Однако как только их эффективность снижается, приходится больше полагаться на газовую генерацию.

Поскольку цены на газ в Европе выросли, стоимость электроэнергии на рынке также повышается. Это означает, что цены превышают установленные прайс-кэпы и потребление приходится ограничивать.

Как повышение прайс-кэпов позволило нарастить импорт электроэнергии?

По состоянию на начало 2026 года Украина использовала только треть возможностей импорта электроэнергии. Одним из факторов была нехватка физических возможностей передачи электрической энергии с запада на восток, связана с нехваткой высоковольтных линий электропередачи.

Другой преградой для наращивания импорта были прайс-кэпы, которые устанавливает Нацрегулятор. Они сдерживали импорт в пиковые часы, когда цены на европейском рынке превышали установленные предельные лимиты .

Однако в январе 2026 года Нацрегулятор повысил прайс-кэпы на импорт электроэнергии. Сейчас они зависят только от рынка, а ранее – и от времени суток. На внутрисуточном рынке и на рынке "на сутки вперед" максимальная цена составляет 15 тысяч гривен за мегаватт-час, тогда как на балансирующем рынке – 16 тысяч гривен за мегаватт-час.

Для сравнения: ранее максимальная цена за мегаватт-час электроэнергии на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке с 00:00 до 07:00 и с 11:00 до 17:00 составляла 5 600 гривен.

Какая ситуация в энергосистеме сейчас?