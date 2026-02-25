Весна уже на пороге: исчезнут ли отключения света в марте

Зима постепенно заканчивается, температура воздуха растет. Однако завершение холодов не означает, что вскоре полностью исчезнут отключения света.

Будут ли выключать свет весной?

Аналитик в Центре развития городов Юрий Щедрин напомнил, что есть существенные повреждения, которые были нанесены в течение этой зимы, о чем он рассказал для 24 Канала.

Для окончательного восстановления всех объектов понадобится много чего, а потому нельзя говорить, что в марте отключений света не будет совсем.

То есть ситуация в энергетике будет оставаться довольно сложной пока не будет решен вопрос системно, например возвращение мощности ЗАЭС,

– добавил Щедрин.

Более того, блоки АЭС выводятся на ремонт ежегодно, в частности летом. А именно в теплые месяцы увеличивается и электропотребление – из-за существенного повышения температуры.

Обратите внимание! Поэтому введение графиков отключений электроэнергии может быть еще и летом.

Как пояснил эксперт, сейчас невозможно спрогнозировать, какими будут отключения по масштабам. В частности все будет зависеть от того, успевать ли энергетики завершить ремонтные работы.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает так: если предположить отсутствие массированных обстрелов в ближайшее время и учесть улучшение погодных условий, то энергосистема Украины может стабилизироваться быстрее. Дело в том, что при таких обстоятельствах фактически исчезает ключевой фактор дефицита электроэнергии – удары по инфраструктуре.

Но это лишь прогноз, а не четкий сценарий развития событий. Особенно с учетом того, что враг продолжит осуществлять атаки на энергетику Украины.

Напомним! Правительство располагает информацией о том, что россияне готовят новые удары по энергетике. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль. Он отметил, что задача для всех служб – не только быстрое восстановление, но и максимальная готовность к следующим вызовам.

Что еще следует знать украинцам?