Будут ли выключать свет весной?
Аналитик в Центре развития городов Юрий Щедрин напомнил, что есть существенные повреждения, которые были нанесены в течение этой зимы, о чем он рассказал для 24 Канала.
Для окончательного восстановления всех объектов понадобится много чего, а потому нельзя говорить, что в марте отключений света не будет совсем.
То есть ситуация в энергетике будет оставаться довольно сложной пока не будет решен вопрос системно, например возвращение мощности ЗАЭС,
– добавил Щедрин.
Более того, блоки АЭС выводятся на ремонт ежегодно, в частности летом. А именно в теплые месяцы увеличивается и электропотребление – из-за существенного повышения температуры.
Обратите внимание! Поэтому введение графиков отключений электроэнергии может быть еще и летом.
Как пояснил эксперт, сейчас невозможно спрогнозировать, какими будут отключения по масштабам. В частности все будет зависеть от того, успевать ли энергетики завершить ремонтные работы.
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает так: если предположить отсутствие массированных обстрелов в ближайшее время и учесть улучшение погодных условий, то энергосистема Украины может стабилизироваться быстрее. Дело в том, что при таких обстоятельствах фактически исчезает ключевой фактор дефицита электроэнергии – удары по инфраструктуре.
Но это лишь прогноз, а не четкий сценарий развития событий. Особенно с учетом того, что враг продолжит осуществлять атаки на энергетику Украины.
Напомним! Правительство располагает информацией о том, что россияне готовят новые удары по энергетике. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль. Он отметил, что задача для всех служб – не только быстрое восстановление, но и максимальная готовность к следующим вызовам.
Что еще следует знать украинцам?
С повышением температуры воздуха снижается потребление электричества в стране – каждый дополнительный градус снижает потребление на 150 – 180 мегаватт. То есть электричества в доступе будет больше.
В то же время в одной из областей Украины нашли нарушения по графиков отключений электроэнергии. Государственная инспекция энергетического надзора Украины составила акт и выдала обязательное к исполнению предписание по устранению выявленных нарушений.