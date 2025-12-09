"Электроэнергии стало меньше": в ДТЭК объяснили, почему отключений света стало больше

После незначительного облегчения в выходные ситуация со светом в Украине снова ухудшилась. Отключений электроэнергии стало больше, их продолжительность возросла до 12 –16 часов в сутки.

Почему отключений света стало больше?

Это связано с вражескими обстрелами украинской энергосистемы. В ночь на субботу, 6 декабря, Россия осуществила один из самых масштабных ударов по энергетике страны, передает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

По данным компании, российская армия выпустила 704 ракеты и дроны по Украине. Силы противовоздушной обороны сбили большинство из них, но энергосистема все равно серьезно повреждена.

Вражеские удары были также направлены на тепловые электростанции, в частности, ТЭС ДТЭК. Под ударом оказались и высоковольтные сети.

Энергию стало просто невозможно безопасно передать. Поэтому атомные электростанции вынужденно снизили генерацию. В Украине осталось еще меньше доступной электроэнергии,

– объяснили в ДТЭК.

Энергетики отмечают, что АЭС не смогут восстановить полную мощность, пока сети не починят.

Из-за этого продолжительность отключений света в некоторых регионах увеличилась до 12 – 16 часов в сутки.

в сутки. Самая сложная ситуация – в прифронтовых районах.

Энергетики работают непрерывно. Ремонтируют станции, сети, ищут действенные решения. Восстановление требует времени,

– добавили в компании.

Как отключают свет 9 декабря?

С начала года Россия осуществила уже восемь массированных ракетно-дронных атак на энергосистему Украины. Поэтому во всех областях Украины 9 декабря ввели ограничения потребления электроэнергии, пишет Укрэнерго.

Для бытовых потребителей действуют почасовые графики отключения света:

ГПВ применяют в течение всех суток – с 00:00 до 23:59 часов;

Объем отключений составляет от 1,5 до 4 очередей.

Параллельно применены графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Вместе с тем в нескольких областях утром пришлось ввести еще и аварийные отключения света.

Утром в Харьковской, Сумской и Полтавской областях вынужденно были применены аварийные отключения потребителей. Предварительно обнародованные графики отключений в этих регионах пока не действуют,

– сообщили в Укрэнерго.

Обратите внимание! Энергетики призывают экономно использовать электроэнергию, ведь потребление демонстрирует тенденцию к росту. В частности советуют максимально ограничить пользование мощными электроприборами, особенно в пиковые часы нагрузки на систему.

Что известно об атаке в ночь на 6 декабря?