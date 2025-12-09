Укр Рус
Экономика Новости экономики "Электроэнергии стало меньше": в ДТЭК объяснили, почему отключений света стало больше
9 декабря, 10:52
4

"Электроэнергии стало меньше": в ДТЭК объяснили, почему отключений света стало больше

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Россия осуществила массированный удар по энергосистеме Украины, выпустив 704 ракеты и дроны, что привело к серьезным повреждениям.
  • Из-за ограничения генерации на АЭС и повреждения сетей, отключения света в Украине увеличились до 12 – 16 часов в сутки.

После незначительного облегчения в выходные ситуация со светом в Украине снова ухудшилась. Отключений электроэнергии стало больше, их продолжительность возросла до 12 –16 часов в сутки.

Почему отключений света стало больше?

Это связано с вражескими обстрелами украинской энергосистемы. В ночь на субботу, 6 декабря, Россия осуществила один из самых масштабных ударов по энергетике страны, передает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

По данным компании, российская армия выпустила 704 ракеты и дроны по Украине. Силы противовоздушной обороны сбили большинство из них, но энергосистема все равно серьезно повреждена.

Вражеские удары были также направлены на тепловые электростанции, в частности, ТЭС ДТЭК. Под ударом оказались и высоковольтные сети.

Энергию стало просто невозможно безопасно передать. Поэтому атомные электростанции вынужденно снизили генерацию. В Украине осталось еще меньше доступной электроэнергии, 
– объяснили в ДТЭК.

Энергетики отмечают, что АЭС не смогут восстановить полную мощность, пока сети не починят.

  • Из-за этого продолжительность отключений света в некоторых регионах увеличилась до 12 – 16 часов в сутки.
  • Самая сложная ситуация – в прифронтовых районах.

Энергетики работают непрерывно. Ремонтируют станции, сети, ищут действенные решения. Восстановление требует времени, 
– добавили в компании.

Как отключают свет 9 декабря?

С начала года Россия осуществила уже восемь массированных ракетно-дронных атак на энергосистему Украины. Поэтому во всех областях Украины 9 декабря ввели ограничения потребления электроэнергии, пишет Укрэнерго.

Для бытовых потребителей действуют почасовые графики отключения света:

  • ГПВ применяют в течение всех суток – с 00:00 до 23:59 часов;
  • Объем отключений составляет от 1,5 до 4 очередей.

Параллельно применены графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Вместе с тем в нескольких областях утром пришлось ввести еще и аварийные отключения света.

Утром в Харьковской, Сумской и Полтавской областях вынужденно были применены аварийные отключения потребителей. Предварительно обнародованные графики отключений в этих регионах пока не действуют, 
– сообщили в Укрэнерго.

Обратите внимание! Энергетики призывают экономно использовать электроэнергию, ведь потребление демонстрирует тенденцию к росту. В частности советуют максимально ограничить пользование мощными электроприборами, особенно в пиковые часы нагрузки на систему.

Что известно об атаке в ночь на 6 декабря?

  • В ночь на субботу Россия выпустила по Украине 51 ракету и 653 ударные дроны. Поражение зафиксировали в 29 населенных пунктах.

  • Под прицелом оказались объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях. В результате атаки пострадали объекты энергетической инфраструктуры ДТЭК и ряд подстанций "Укрэнерго".

  • Под удар попала и железнодорожная инфраструктура: в Фастове Киевской области полностью разрушено здание узловой станции.

  • Повреждены более двух десятков домов в нескольких регионах – в Киевской, Днепропетровской, Житомирской и Львовской областях. По меньшей мере восемь человек получили ранения.