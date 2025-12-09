Отключений станет меньше: при каких условиях украинцы получат больше света
- Ситуация в энергосистеме Украины сложная, но контролируемая, энергетики работают над восстановлением поврежденных объектов.
- Правительство и энергетические службы пытаются сократить количество отключений света, оптимизируя потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей.
Ситуация в украинской энергосистеме после восьмой массированной российской атаки остается сложной, однако контролируемой. Энергетики сейчас активно работают над восстановлением поврежденных объектов генерации и сетей.
Будет ли больше света в Украине?
В частности по всей стране применяются графики ограничения мощности, пишет 24 Канал со ссылкой на главу правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире национального телемарафона "Единые новости".
Читайте также В областях начали вводить аварийные отключения света: где действуют ограничения
- Для промышленных потребителей – на полную мощность пяти очередей.
- Для населения применяются – почасовые отключения от 2,5 до 3 очередей.
- Для промышленности – до четырех очередей.
Виталий Зайченко рассказал, что правительство и энергетические службы делают все возможное, чтобы количество очередей не превышало трех. И это касается всех категорий потребителей.
Ведется большая работа на уровне правительства и местных властей, чтобы ввести в работу все распределенные источники генерации,
– отметил Зайченко.
Он подчеркнул: промышленность должна оптимизировать потребление. Кроме того, бытовые потребители должны – в этот сверхтяжелый период – также уменьшить использование электроэнергии. Это позволит снизить давление на систему и сократить объемы отключений.
Обратите внимание! После восстановления поврежденных объектов "Укрэнерго" будет информировать об улучшении ситуации, а изменения потребители увидят в новых графиках.
Напомним, что в ночь на субботу, 6 декабря, Россия осуществила один из самых масштабных ударов по энергетике Украины. Об этом сообщили в ДТЭК.
Россияне выпустили 704 ракеты и дроны. И несмотря на сбивание большинства из них, энергосистема все равно серьезно повреждена.
Энергию стало просто невозможно безопасно передать. Поэтому атомные электростанции вынужденно снизили генерацию,
– отметили в компании.
Важно! Из-за российских обстрелов продолжительность отключений в некоторых регионах выросла до 12 – 16 часов в сутки.
Где сейчас худшая ситуация со светом?
- Самая сложная ситуация со светом сейчас наблюдается в Черниговской и Донецкой областях.
- Черниговщина – это один из самых тяжелых участков в энергосистеме. Именно там Россия бьет по объектам энергетики практически ежедневно.
- Также значительные удары понесла Донецкая область. В Укрэнерго считают, что сейчас там тяжелее всего.