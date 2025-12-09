Укр Рус
9 грудня, 11:52
2

Відключень стане менше: за яких умов українці отримають більше світла

Валерія Моргун
Основні тези
  • Ситуація в енергосистемі України складна, але контрольована, енергетики працюють над відновленням пошкоджених об'єктів.
  • Уряд та енергетичні служби намагаються скоротити кількість відключень світла, оптимізуючи споживання електроенергії для промислових і побутових споживачів.

Ситуація в українській енергосистемі після восьмої масованої російської атаки залишається складною, однак контрольованою. Енергетики наразі активно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів генерації та мереж.

Чи буде більше світла в Україні?

Зокрема по всій країні застосовуються графіки обмеження потужності, пише 24 Канал з посиланням на главу правління "Укренерго" Віталій Зайченко в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

  • Для промислових споживачів – на повну потужність п’яти черг.
  • Для населення застосовуються – погодинні відключення від 2,5 до 3 черг.
  • Для промисловості – до чотирьох черг.

Віталій Зайченко розповів, що уряд та енергетичні служби роблять усе можливе, щоб кількість черг не перевищувала трьох. І це стосується всіх категорій споживачів.

Ведеться велика робота на рівні уряду та місцевої влади, аби ввести в роботу всі розподілені джерела генерації,
– зазначив Зайченко.

Він наголосив: промисловість має оптимізувати споживання. Крім того, побутові споживачі повинні – у цей надважкий період – також зменшити використання електроенергії. Це дозволить знизити тиск на систему та скоротити обсяги відключень.

Зверніть увагу! Після відновлення пошкоджених об’єктів "Укренерго" інформуватиме про покращення ситуації, а зміни споживачі побачать у нових графіках.

Нагадаємо, що у ніч на суботу, 6 грудня, Росія здійснила один із наймасштабніших ударів на енергетику України. Про це повідомили у ДТЕК.

Росіяни випустили 704 ракети та дрони. І попри збиття більшості з них, енергосистема все одно серйозно пошкоджена.

Енергію стало просто неможливо безпечно передати. Тому атомні електростанції вимушено знизили генерацію,
– зазначили у компанії.

Важливо! Через російські обстріли тривалість відключень у деяких регіонах зросла до 12 – 16 годин на добу.

Де наразі найгірша ситуація зі світлом?

  • Найскладніша ситуація зі світлом наразі спостерігається в Чернігівській та Донецькій областях.
  • Чернігівщина – це одна з найтяжчих ділянок в енергосистемі. Саме там Росія б’є по об’єктах енергетики практично щодня.
  • Також значних ударів зазнала Донецька область. В Укренерго вважають, що зараз там найтяжче.