Відключень стане менше: за яких умов українці отримають більше світла
- Ситуація в енергосистемі України складна, але контрольована, енергетики працюють над відновленням пошкоджених об'єктів.
- Уряд та енергетичні служби намагаються скоротити кількість відключень світла, оптимізуючи споживання електроенергії для промислових і побутових споживачів.
Ситуація в українській енергосистемі після восьмої масованої російської атаки залишається складною, однак контрольованою. Енергетики наразі активно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів генерації та мереж.
Чи буде більше світла в Україні?
Зокрема по всій країні застосовуються графіки обмеження потужності, пише 24 Канал з посиланням на главу правління "Укренерго" Віталій Зайченко в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".
- Для промислових споживачів – на повну потужність п’яти черг.
- Для населення застосовуються – погодинні відключення від 2,5 до 3 черг.
- Для промисловості – до чотирьох черг.
Віталій Зайченко розповів, що уряд та енергетичні служби роблять усе можливе, щоб кількість черг не перевищувала трьох. І це стосується всіх категорій споживачів.
Ведеться велика робота на рівні уряду та місцевої влади, аби ввести в роботу всі розподілені джерела генерації,
– зазначив Зайченко.
Він наголосив: промисловість має оптимізувати споживання. Крім того, побутові споживачі повинні – у цей надважкий період – також зменшити використання електроенергії. Це дозволить знизити тиск на систему та скоротити обсяги відключень.
Зверніть увагу! Після відновлення пошкоджених об’єктів "Укренерго" інформуватиме про покращення ситуації, а зміни споживачі побачать у нових графіках.
Нагадаємо, що у ніч на суботу, 6 грудня, Росія здійснила один із наймасштабніших ударів на енергетику України. Про це повідомили у ДТЕК.
Росіяни випустили 704 ракети та дрони. І попри збиття більшості з них, енергосистема все одно серйозно пошкоджена.
Енергію стало просто неможливо безпечно передати. Тому атомні електростанції вимушено знизили генерацію,
– зазначили у компанії.
Важливо! Через російські обстріли тривалість відключень у деяких регіонах зросла до 12 – 16 годин на добу.
Де наразі найгірша ситуація зі світлом?
- Найскладніша ситуація зі світлом наразі спостерігається в Чернігівській та Донецькій областях.
- Чернігівщина – це одна з найтяжчих ділянок в енергосистемі. Саме там Росія б’є по об’єктах енергетики практично щодня.
- Також значних ударів зазнала Донецька область. В Укренерго вважають, що зараз там найтяжче.