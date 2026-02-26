Возвращение к привычным графикам отключений: придется ли Киеву ждать апреля

В Киеве сейчас действуют временные графики отключений электроэнергии. А вот спрогнозировать, когда город сможет вернуться к постоянным, трудно из-за стабильно сложной ситуации в энергосистеме.

Когда Киев вернется к привычным графикам?

Об этом заявил генеральный директор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко в эфире программы Укринформа. Он также предположил, не раньше какого месяца в столице могут ввести привычные стабилизационные ограничения.

Сейчас в Киеве действуют так называемые персонализированные временные графики, ведь город "неравномерный" по возможности передачи электроэнергии по разным районам.

Кроме того, часть домов осталась без теплоснабжения, поэтому для них действует отдельный подход в отключениях света.

Напомним! Ранее мэр Виталий Кличко сообщал, что более 1 100 домов в Днепровском и Дарницком районах до сих пор остаются без отопления. Подать туда теплоноситель пока невозможно из-за критических повреждений ТЭЦ.

В целом в Yasno ситуацию с энергоснабжением оценивают как стабильно сложную. Прогноза, когда столица вернется к привычным стабилизационным графикам, пока нет.

Как только ситуация с сетевым дефицитом улучшится, скорее всего, мы сможем вернуться к этим классическим графикам. Когда? Я думаю, что до апреля трудно ожидать возвращения к этим графикам,

– сказал Коваленко.

К слову, ситуацию также комментировали в КГВА. Решение по индивидуальным графикам временное, но определить сроки восстановления полноценной генерации электроэнергии и возвращения к плановым отключениям пока невозможно.

Однако с 26 февраля в Киеве начали восстанавливать работу электротранспорта, правда, только на правобережье. Решение приняли в связи с улучшением ситуации в энергосистеме и увеличением лимитов электроснабжения.

Как растут долги киевлян за свет?