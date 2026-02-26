Возвращение к привычным графикам отключений: придется ли Киеву ждать апреля
- Сейчас в Киеве действуют временные графики отключений электроэнергии – из-за сложной ситуации в энергосистеме.
- Гендиректор Yasno Сергей Коваленко отметил, что возвращение к стабильным графикам трудно ожидать раньше апреля.
В Киеве сейчас действуют временные графики отключений электроэнергии. А вот спрогнозировать, когда город сможет вернуться к постоянным, трудно из-за стабильно сложной ситуации в энергосистеме.
Когда Киев вернется к привычным графикам?
Об этом заявил генеральный директор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко в эфире программы Укринформа. Он также предположил, не раньше какого месяца в столице могут ввести привычные стабилизационные ограничения.
Сейчас в Киеве действуют так называемые персонализированные временные графики, ведь город "неравномерный" по возможности передачи электроэнергии по разным районам.
Кроме того, часть домов осталась без теплоснабжения, поэтому для них действует отдельный подход в отключениях света.
Напомним! Ранее мэр Виталий Кличко сообщал, что более 1 100 домов в Днепровском и Дарницком районах до сих пор остаются без отопления. Подать туда теплоноситель пока невозможно из-за критических повреждений ТЭЦ.
В целом в Yasno ситуацию с энергоснабжением оценивают как стабильно сложную. Прогноза, когда столица вернется к привычным стабилизационным графикам, пока нет.
Как только ситуация с сетевым дефицитом улучшится, скорее всего, мы сможем вернуться к этим классическим графикам. Когда? Я думаю, что до апреля трудно ожидать возвращения к этим графикам,
– сказал Коваленко.
К слову, ситуацию также комментировали в КГВА. Решение по индивидуальным графикам временное, но определить сроки восстановления полноценной генерации электроэнергии и возвращения к плановым отключениям пока невозможно.
Однако с 26 февраля в Киеве начали восстанавливать работу электротранспорта, правда, только на правобережье. Решение приняли в связи с улучшением ситуации в энергосистеме и увеличением лимитов электроснабжения.
Как растут долги киевлян за свет?
В Yasno также сообщили, что долг киевлян за потребленную электроэнергию за январь вырос на 224 миллиона гривен и сейчас превышает 1,2 миллиарда гривен. Треть этой задолженности формируют "систематические неплательщики".
По словам Коваленко, часть должников с краткосрочной просрочкой оплачивают счета после напоминаний от компании.
Более того, когда домохозяйство не имеет возможности погасить долг сразу, доступна рассрочка платежей. Если же потребитель не договаривается об этом, электроэнергию могут отключить.
Сначала энергоснабжающая компания пытается дозвониться, а затем направляет по адресу бумажное предупреждение. Потом информацию передают в электросети, которые еще раз пишут предупреждение. Если нет ответа – свет отключают.