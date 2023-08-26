Субсидии осенью: что изменится для украинцев

Украинцы имеют право на помощь от государства, если они не могут самостоятельно оплатить коммунальные платежи. Осенью будет проведена массовая проверка получателей субсидий, некоторые лишатся своих льгот.

Почему украинцы потеряют субсидии

Осенью продолжится проверка получателей субсидий. Некоторые украинцы потеряют свои выплаты из-за попытки обмана комиссии относительно дохода или в результате переезда.

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По каким еще причинам у украинцев заберут субсидии:

среди членов семьи, входящих в домохозяйство, есть ВПЛ;

указанные члены семьи частично покинули место жительства;

если у кого-то из семьи есть депозит более чем на 100 тысяч гривен;

при приобретении авто, которому менее 5 лет;

Когда граждане имеют долги за коммуналку.

Если вы перестали получать субсидию и считаете это решение неправомерным, вы можете обратиться за его обжалованием в ПФУ.

Размер субсидии в неотапливаемый сезон 350 – 400 гривен. С началом отопительного сезона выплаты должны быть увеличены.

Как оформить субсидию

Субсидии можно оформить как онлайн, так и офлайн. Для того чтобы получить льготы, не выходя из дома, воспользуйтесь приложением "Діія" или через личный кабинет на портале ПФУ.

Офлайн оформить помощь можно в ПФУ или в ближайшем Управлении социальной защиты.

Для подачи документов требуется:

написать заявление;

составить декларацию о доходах;

добавить документ о праве собственности или аренде указанного помещения.

Для ускорения процесса получения субсидии вы можете добавить к заявлению документы, удостоверяющие право на льготы, например, свидетельство о многодетности.