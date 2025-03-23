Будьте внимательны: из-за этого вам могут отменить пенсию в апреле

Часть украинцев может потерять пенсию. Причины для отмены выплат определил Пенсионный фонд.

Почему вам не поступит пенсия в апреле

Пенсия отменяется, если пенсионер признан официально мертвым, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсию".

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Также причинами для отмены пенсии являются:

назначение пенсии на основе данных, не соответствующих действительности;

выезд пенсионеров на ПМЖ за границу (при условии, что страна, куда переехало лицо, не имеет с Украиной договора о пенсионном обеспечении);

в течение 6 месяцев на счету, куда пенсионеру поступает пенсия, не было движения.

Можно ли возобновить выплату пенсии

Выплату пенсии возобновить возможно. Для этого нужно обратиться в ПФУ. Это можно сделать как лично, так и отправив соответствующее обращение по почте.

Если пенсионер потерял пенсию, находясь за границей, он должен предоставить следующие документы: