Отмена субсидий с 1 августа: кто больше не будет льгот
Государственный мониторинг установил, что значительное количество украинцев получает субсидию незаконно. Вы также можете оставаться без льгот. Почему так произошло, рассказываем дальше.
Почему отменяют субсидии
Согласно последней проверке, оказалось, что 10% получающих субсидию людей имеют ее незаконно. Теперь государство еще больше будет следить за этими льготами. Поскольку ежемесячные потери на несанкционированных льготников составляют несколько миллиардов гривен.
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Субсидию больше не получат:
- те, кто скрыл свой доход и не указал его в декларации;
- должники, не оплачивающие коммунальные;
- семьи, где умер получатель пенсии;
- граждане, подделавшие документы и мониторинг это обнаружил;
- лица, изменившие свое место жительства.
Кто может получить субсидию
Обращение о получении льгот могут подать как владельцы, так и арендаторы помещения. Учтите, что сумму пособия определяют, опираясь на конкретно взятое жилье.
Как получить субсидию:
- Сформировать заявление за образцом.
- Добавить справку о доходах.
- Прикрепить документ, удостоверяющий ваше право проживать на указанной территории (документ о собственности или договор аренды).
- При наличии добавить другие документы, подтверждающие обстоятельства для предоставления льгот.
Заявление подается в Управление социальной защиты в вашем регионе.Обратите внимание! Выплаты не предоставляются в течение срока, когда рассматривается ваше заявление и не компенсируется после его назначения.