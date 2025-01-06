Даже несмотря на отмену выплат: экономист объяснил, почему украинцы могут не вернуться домой

Ограничение социальных выплат в Европе не повлияет на возвращение украинских беженцев домой. В частности немало украинцев живут не только за счет социальной помощи.

Почему украинские беженцы могут не вернуться домой

Так некоторые из них имеют дополнительные источники дохода, пишет 24 канал со ссылкой на экономиста и эксперта по миграционным вопросам Андрея Гайдуцкого.

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Он пояснил, что в каждой семье найдется тот, кто будет работать и содержать других. Кроме того, украинцы имеют также пассивные доходы и сбережения.

По данным платежного баланса, ежемесячно украинцы переводят за границу около миллиарда долларов, это, вероятнее всего, связано с их содержанием,

– рассказал Андрей Гайдуцкий.

Экономист отметил, что еще до полномасштабного вторжения в 2022 году украинцы за рубежом в среднем тратили 3-3,5 миллиарда долларов в год. Однако в 2022 году этот показатель вырос до 20 миллиардов долларов, а затем сократился до 10 миллиардов.

Люди себя содержат если не за счет соцпомощи, то за счет доходов в Украине (от сдачи своего жилья в аренду). Или мужчины переводят средства для своих семей,

– сказал эксперт.

Что будет, если украинцев лишат выплат

По мнению Гайдуцкого, украинцы довольно гибкие и мобильные. Поэтому если какая-то страна станет непривлекательной по политическим причинам, то они переедут в другую, которая готова оказать поддержку.

Например, в середине декабря сообщалось, что в Литву еженедельно прибывают около 100 новых украинских беженцев. Также есть постоянный прирост людей из Украины в Норвегии.

В некоторых странах вопрос украинских беженцев политики используют для нагнетания националистически-популистских настроений, потому что местное население это воспринимает, –

добавил эксперт по миграционным вопросам.

Заметьте! Однако существуют и другие, прагматичные, правительства и народы, которые понимают, что безработный украинец уже "завтра будет работать, и независимо от этого будет платить налоги, покупая товары".