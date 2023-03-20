Отмена дополнительной награды для бойцов: какие есть подводные камни

Приказом Минобороны с января этого года изменился порядок начисления дополнительных выплат для украинских бойцов. В результате сумма выплат, которую получают украинские бойцы не на передовой линии, существенно уменьшилась.

До введения изменений те бойцы, которые служат в зоне ведения боевых действий, получали дополнительные выплаты к зарплате в размере 100 тысяч гривен. Сейчас круг людей, получающих эти выплаты, уменьшился до тех военнослужащих, которые служат на первой линии фронта.

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Те бойцы, которые служат не в официальной зоне ведения боевых действий, сейчас не получают дополнительных 30 тысяч. Хотя размер основной зарплаты всех военнослужащих несколько увеличился, конечная сумма, которую получает боец, будет значительно меньше.

Почему начисление выплат изменили

Как сообщили в Минобороны, такие изменения были введены в первую очередь для достижения справедливости. Вопросы сбережения были только на втором месте, заверил министр обороны Алексей Резников.

Однако у справедливости такого распределения вознаграждений есть нюанс, рассказал 24 Каналу юрист Александр Золотухин.

Александр Золотухин Юрист, член Национальной ассоциации адвокатов Украины Выплаты размером 50 тысяч гривен предоставляются не только в случае выполнения боевых задач, но могут также быть закреплены за определенным управлением. То есть военный может, например, проходить службу в Киеве, но при этом получать дополнительное вознаграждение в размере 50 тысячгривен. В этот момент другие военные могут быть гораздо ближе к фронту и при этом получать только базовую заработную плату.

Что касается выплат в 30 тысяч гривен, то они предоставляются бойцам, которые проходят службу на территориях, включенных в районы ведения боевых действий, которые ежемесячно определяет Главнокомандующий. То есть те военные, которые живут в полевых условиях, но не на территориях, которые официально являются зонами боевых действий, не получают вознаграждения.

Некоторые территории, не определенные последним приказом Главнокомандующего, тем не менее граничат с Россией и постоянно обстреливаются врагом. Так происходит, например, в Волчанской территориальной общине,

– говорит офицер юридической службы ВСУ, решивший сохранить анонимность.

24 Канал направлял запрос касательно логике определения районов ведения боевых действий, однако в Минобороны не предоставили комментариев.

При этом вознаграждение в 100 тысяч гривен получают только те военные, которые находятся на первой линии. Те бойцы, которые находятся на второй линии и подают на передовую обеспечение, уже не получают этого вознаграждения, хотя иногда могут рисковать жизнью даже сильнее.

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