Пенсионеров освободили от налога на землю: кто может законно избежать уплаты налога

Могут ли пенсионеры на законных основаниях не платить налог

Украинские пенсионеры по возрасту могут абсолютно легально не платить земельный налог, если их территория соответствует установленным нормам. Однако эта льгота не начисляется автоматически, поэтому действовать придется самостоятельно, о чем официально напоминает Государственная налоговая служба.

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Размер участка, за который можно не платить государству, четко зависит от его целевого назначения и местоположения. В частности, пожилые люди полностью освобождаются от уплаты земельного налога за ведение личного крестьянского хозяйства, если его площадь не превышает 2 гектаров.

Если же речь идет о территории под жилым домом и хозяйственными постройками, то лимиты значительно меньше. В селах необлагаемая норма составляет до 0,25 гектара, в поселках – до 0,15 гектара, а в городах – до 0,10 гектара.

Важный нюанс заключается в том, что при превышении этих норм вы не теряете льготу полностью– поясняют налоговики.

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Платить придется исключительно за те "лишние" квадратные метры, которые выходят за пределы установленного государством лимита.

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Что нужно сделать для отмены квитанций

Чтобы платежки перестали приходить, пенсионеру необходимо лично обратиться в налоговый орган по месту нахождения земли. С собой достаточно иметь документы, подтверждающие право на льготу, главным из которых является обычное пенсионное удостоверение.

Стоит помнить, что право на такое освобождение также имеют ветераны войны и лица с инвалидностью I и II групп.

Что еще за льготы по коммунальным услугам действуют для пожилых людей

Земельный налог – это лишь часть доступной экономии для украинцев, находящихся на заслуженном отдыхе. Как уже сообщалось, отдельные категории граждан могут получить 100% скидку на оплату газа и других жилищно-коммунальных услуг.

Речь идет преимущественно о бывших медиках, педагогах и работниках культуры, проживающих в сельской местности и имеющих низкий доход. Кроме того, государство берет на себя все расходы на плановую поверку газовых счетчиков, включая демонтаж и транспортировку прибора, что позволяет сэкономить сотни гривен в семейном бюджете.