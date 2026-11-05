Пенсіонерів звільнили від податку за землю: хто може законно уникнути платіжки

Чи можуть пенсіонери законно не сплачувати податок

Українські пенсіонери за віком можуть абсолютно легально не сплачувати земельний податок, якщо їхня територія вписується у встановлені норми. Проте ця знижка не нараховується автоматично, тому діяти доведеться самостійно, про що офіційно нагадує Державна податкова служба.

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Розмір ділянки, за яку можна не віддавати гроші державі, чітко залежить від її цільового призначення та місця розташування. Зокрема, літні люди повністю звільняються від платежів за землю для ведення особистого селянського господарства, якщо її площа не перевищує 2 гектарів.

Якщо ж йдеться про територію під житловим будинком і господарськими спорудами, то ліміти є значно меншими. У селах неоподатковувана норма становить до 0,25 гектара, у селищах – до 0,15 гектара, а в містах – до 0,10 гектара.

Важливий нюанс полягає в тому, що при перевищенні цих норм ви не втрачаєте пільгу повністю– пояснюють податківці.

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Заплатити доведеться виключно за ті "зайві" квадратні метри, які виходять за межі встановленого державою ліміту.

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Що потрібно зробити для скасування квитанцій

Щоб платіжки перестали надходити, пенсіонеру необхідно особисто звернутися до податкового органу за місцем розташування землі. Із собою достатньо мати документи, що підтверджують право на пільгу, головним з яких є звичайне пенсійне посвідчення.

Варто пам'ятати, що право на таке звільнення також мають ветерани війни та особи з інвалідністю I та II груп.

Які ще комунальні послаблення діють для літніх людей

Земельний податок – це лише частина доступної економії для українців на заслуженому відпочинку. Як вже повідомлялося, окремі категорії громадян можуть отримати 100% знижку на оплату газу та інших житлово-комунальних послуг.

Йдеться переважно про колишніх медиків, педагогів та працівників культури, які проживають у сільській місцевості та мають низький дохід. Крім того, держава бере на себе всі витрати на планову повірку газових лічильників, включаючи демонтаж та транспортування приладу, що дозволяє зберегти сотні гривень у родинному бюджеті.