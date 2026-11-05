В чем суть обвинений и что еще фигурирует в громком деле о махинациях

Речь идет о российском олигархе армянского происхождения и лидере партии "Сильная Армения" Самвеле Карапетяне, которого подозревают в мошенничестве и отмывании денег в очень больших размерах. Из-за его действий компания "Электрические сети Армении" понесла убытки на сумму 64,5 миллиарда драмов, что превышает 158 миллионов евро, о чем пишет "Радио Свобода".

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Всего по этому уголовному делу фигурируют 36 человек, в том числе высшее руководство энергетической компании. Следственный комитет отмечает, что к схемам причастны генеральный директор, его заместитель и несколько членов совета директоров. В настоящее время в суд подано ходатайство о предварительном заключении под стражу для девяти подозреваемых, включая самого Карапетяна. Антикоррупционный суд Армении уже принял решение оставить миллиардера под стражей как минимум на один месяц.

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Что известно о предыстории событий и состоянии олигарха

Это уже не первые проблемы с законом для российского богача, ведь ранее ему предъявляли обвинения в призывах к захвату власти и уклонении от уплаты налогов. До этого момента бизнесмен находился под домашним арестом, пока дело рассматривалось в суде.

Обратите внимание! Самвел Карапетян является влиятельным игроком в российской экономике, где он владеет группой компаний "Ташир" и сетью торговых центров "Рио". По оценкам Forbes, его состояние достигает 3,2 миллиарда долларов, что позволяет ему занимать 44-е место в рейтинге самых богатых россиян. Удар по его активам и свободе является очередным свидетельством того, как токсичный российский капитал сталкивается с жесткими последствиями за пределами России.

К слову, в минувший четверг, 29 октября, заседание заседание армянского парламента о проходило в крайне напряженной атмосфере. Столкновение в сессионном зале стало уже вторым за день. Поводом для обострения стало выступление депутата от правящей партии "Гражданский договор" Тарона Чахояна.