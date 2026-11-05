Відмивання коштів на мільйони: у Вірменії заарештували російського олігарха

В чому суть звинувачень та хто ще фігурує у масштабній справі про махінації

Йдеться про російського олігарха вірменського походження та лідера партії "Сильна Вірменія" Самвела Карапетяна, якого підозрюють у шахрайстві та відмиванні грошей в особливо великих розмірах. Через його дії компанія "Електричні мережі Вірменії" зазнала збитків на суму 64,5 мільярда драмів, що перевищує 158 мільйонів євро, про що пише "Радіо Свобода".

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Загалом у цій кримінальній справі проходять 36 осіб, серед яких вище керівництво енергетичної компанії. Слідчий комітет зазначає, що до схем причетні генеральний директор, його заступник та кілька членів ради директорів. Наразі до суду подано клопотання про попереднє ув'язнення для дев'яти підозрюваних, включно з самим Карапетяном. Антикорупційний суд Вірменії вже ухвалив рішення залишити мільярдера під вартою щонайменше на один місяць.

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Що відомо про передісторію подій та статки олігарха

Це вже не перші проблеми із законом для російського багатія, адже раніше йому висували звинувачення у закликах до захоплення влади та ухиленні від сплати податків. До цього моменту бізнесмен перебував під домашнім арештом, поки справа розглядалася в суді.

Зверніть увагу! Самвел Карапетян є потужним гравцем у російській економіці, де він володіє групою компаній "Ташир" та мережею торгових центрів "Ріо". За оцінками Forbes, його статки сягають 3,2 мільярда доларів, що дозволяє йому посідати 44-те місце в рейтингу найбагатших росіян. Удар по його активах та свободі є черговим свідченням того, як токсичний російський капітал стикається з жорсткими наслідками за межами Росії.

До слова, у минулий четвер, 29 жовтня, засідання вірменського парламенту проходило у вкрай напруженій атмосфері. Сутичка в сесійній залі стала вже другою за день. Приводом для загострення став виступ депутата від керівної партії "Громадянський договір" Тарона Чахояна.