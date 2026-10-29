У парламенті Вірменії сталась масова бійка між депутатами

Спікер відмовився оголошувати перерву. Про це повідомило видання Panorama.am,

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Яка причина сутички?

У четвер, 29 жовтня, засідання вірменського парламенту проходило у вкрай напруженій атмосфері. Сутичка в сесійній залі стала вже другою за день.

Приводом для загострення став виступ депутата від правлячої партії "Громадянський договір" Тарона Чахояна. Парламентар розкритикував передвиборчу кампанію опозиційної політсили "Сильна Вірменія".

Ці висловлювання спровокували обурення представників опозиції. Зокрема, голова фракції Сильна Вірменія Нарек Карапетян почав вигукувати відповіді опоненту просто зі свого робочого місця.

Спікер парламенту Рубен Рубінян зробив зауваження порушникам регламенту й зажадав припинити репліки з місця. У відповідь депутати від партії влади та опозиційних сил підвелися та зійшлися в центрі зали.

Конфлікт майже миттєво переріс у повноцінну бійку між обранцями. Проте керівництво законодавчого органу свідомо відмовилося припиняти засідання чи вимикати трансляцію.

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Я спеціально не оголошую перерву, щоб усі бачили, що відбувається. Не буду оголошувати перерву. Визначтеся, буде бійка чи ні. Або можете розійтися і зайняти свої місця– заявив Рубінян.

Нагадаємо, у серпні у Вірменії правоохоронці затримали проросійського експрезидента країни Роберта Кочаряна (1998 – 2008) та його сина Левона. Слідчі проводять масштабні обшуки за десятками адрес у межах справи про корупційні злочини.