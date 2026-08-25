Як повідомляє "Радіо Свобода", слідчі дії розпочалися зранку 25 серпня. Обшуки відбулися у будинках лідера опозиційної фракції "Вірменія" та другого президента Республіки Вірменія, а також його сина Левона, який є депутатом Національних зборів.

Деталі затримання Кочарянів

Пізніше керівник апарату Роберта Кочаряна підтвердив переведення затриманого до Антикорупційного комітету. Окрім приватних помешкань, правоохоронці прийшли з обшуками до єреванського офісу компанії Toyota, фітнес-клубу Orange Fitness та розважального центру Play City.

Затриманню передувала дискусія у парламенті між прем'єр-міністром Вірменії та родиною експрезидента. Напередодні Нікол Пашинян поцікавився джерелами походження статків Кочарянів.

Звідки ви взяли ці статки? Ви хочете сказати, що ваші мільйони мають успадкувати ваші діти, а потім – онуки... Я прямо кажу вам, що цього не станеться. Це не особиста справа, а політична. Усе, потроху, має бути повернуто Республіці Вірменія,

– сказав Пашинян.

У відповідь Левон Кочарян наголосив, що рішення про повернення майна повинен ухвалювати виключно суд, і звинуватив владу у застосуванні вибіркового підходу до правосуддя.

У чому їх звинувачують?

Згодом журналісти уточнили, що Корачянам висунули звинувачення, а до суду подали клопотання про їхнє взяття під варту. Експрезиденту інкримінують зловживання службовими повноваженнями, відмивання грошей та отримання хабаря в особливо великих розмірах. Його сину Седрака теж звинувачують у відмиванні грошей, а також у пособництві у зловживанні повноваженнями та отриманні хабаря.

У рамках того ж кримінального провадження заарештували ще чотирьох осіб, чиї імена поки не розголошують.

У рамках розслідування вивчаються перекази на загальну суму близько 144 мільярдів драмів, 309 мільйонів доларів, 77 мільйонів євро та 18 мільйонів рублів, а також обставини придбання десятків об'єктів нерухомості у Вірменії та за кордоном.

Адвокат Олександр Кучубаєв стверджує, що Роберта Кочаряна доставили до лікарні у зв'язку з погіршенням стану здоров'я в день арешту.