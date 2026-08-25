Как сообщает "Радио Свобода", следственные действия начались утром 25 августа. Обыски прошли в домах лидера оппозиционной фракции "Армения" и второго президента Республики Армения, а также его сына Левона, который является депутатом Национального собрания.

Подробности задержания Кочарянов

Позже руководитель аппарата Роберта Кочаряна подтвердил доставку задержанного в Антикоррупционный комитет. Помимо частных жилищ, правоохранители провели обыски в ереванском офисе компании Toyota, фитнес-клубе Orange Fitness и развлекательном центре Play City.

Задержанию предшествовала дискуссия в парламенте между премьер-министром Армении и семьей экс-президента. Накануне Никол Пашинян поинтересовался источниками происхождения состояния Кочарянов.

Откуда вы взяли это состояние? Вы хотите сказать, что ваши миллионы должны унаследовать ваши дети, а затем – внуки... Я прямо говорю вам, что этого не произойдет. Это не личное дело, а политическое. Все, понемногу, должно быть возвращено Республике Армения,

– сказал Пашинян.

В ответ Левон Кочарян подчеркнул, что решение о возврате имущества должен принимать исключительно суд, и обвинил власти в применении избирательного подхода к правосудию.

В чем их обвиняют?

Впоследствии журналисты уточнили, что Кочарянам предъявили обвинения, а в суд подали ходатайство об их заключении под стражу. Экс-президенту инкриминируют злоупотребление служебными полномочиями, отмывание денег и получение взятки в очень больших размерах. Его сына Седрака также обвиняют в отмывании денег, а также в пособничестве в злоупотреблении полномочиями и получении взятки.

В рамках того же уголовного дела арестовали еще четырех человек, чьи имена пока не разглашаются.

В рамках расследования изучаются переводы на общую сумму около 144 миллиардов драм, 309 миллионов долларов, 77 миллионов евро и 18 миллионов рублей, а также обстоятельства приобретения десятков объектов недвижимости в Армении и за рубежом.

Адвокат Александр Кучубаев утверждает, что Роберта Кочаряна доставили в больницу в связи с ухудшением состояния здоровья в день ареста.