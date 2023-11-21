Зима близко: какое отопительное устройство выбрать домой

21 ноября 2023, 18:39
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Источник:

НАК "Нафтгаз"

В холодное время года сохраняется повышенный спрос на отопительные устройства. Сейчас они довольно разнообразны: масляные радиаторы, тепловентиляторы, керамические панели, электрические конвекторы, инфракрасные обогреватели. Цены ж на отапливаемые устройства колеблются от 1000 до 6000 гривен.

  • Масляные радиаторы

Устройство предназначено для нагрева помещений в жилых и коммерческих зданиях. Отапливаемый аппарат состоит из металлических секций, содержащих внутреннее наполнение маслом или специальным теплопроводным маслом.

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Среди преимуществ использования устройства выделяют следующие:

  • не выжигает воздух в комнате;
  • не создает шума во время работы;
  • имеет высокий КПД, ведь долго сохраняет и отдает тепло;
  • благодаря встроенному терморегулятору и таймеру устройство не перегревается;
  • автоматическая регуляция работы экономит электроэнергию.

К недостаткам масляного обогревателя относится:

  • большой вес, из-за чего перемещать устройство по комнате достаточно затруднительно;
  • он долго нагревается;
  • не пригоден для использования в помещениях с повышенной влажностью и имеет высокое энергопотребление;
  • не рекомендуется размещать обогреватель вплотную к мебели и другой технике.
Стоимость масляных радиаторов начинается с примерно 1500 гривен и зависит от таких факторов как количество секций, мощность, система управления, наличие дополнительных опций и производитель.

  •   Тепловентиляторы 

Эти устройства являются самыми простыми и экономичными средствами для обогрева помещений. Принцип их функционирования состоит в следующем: корпус этих устройств имеет множество отверстий, через которые выходит воздух из комнаты. Их мощность составляет до 2,5 киловатт в час.

Преимущества тепловентилятора:

  • легкий;
  • имеет компактные размеры;
  • быстро нагревающий воздух;
  • можно поставить в любом удобном месте;
  • оснащены регуляторами температуры;
  • имеют термостат для защиты от перегрева.

К недостаткам можно отнести:

  • шумные в работе;
  • на спираль может попасть пыль, при сжигании которой выделяется неприятный запах;
  • сушат воздух, поэтому нужно заботиться о его увлажнении;
  • подходят для временного обогрева помещения, а не в качестве основного источника отопления.

  • Керамические панели

Устройство имеет встроенный инфракрасный излучатель, расположенный между керамическими плитами с высокой теплопроводностью.

Преимущества керамической панели:

  • оборудованы терморегулятором;
  • оборудованы защитой от влаги и перегрева;
  • керамический обогреватель не пересушивает воздух;
  • корпус не нагревается до больших температур;
  • монтируется на стену, располагается почти до самого нее и не занимает пространство в комнате.

Среди недостатков выделяют:

  • хрупкость верхней керамической панели;
  • при сильном ударе могут появиться трещины или сколы;
  • не подходят для обогрева больших комнат, ведь одного устройства недостаточно для достижения оптимальной температуры.
Купить керамический обогреватель с и без терморегулятора можно за среднюю цену в 1500 гривен.

  • Конвекторы электрические

Эти системы обогрева сходны по принципу функционирования устройств из предыдущей категории. Конвекторы используются в качестве основного или дополнительного источника тепла в помещении.

К преимуществам электрических конвекторов относятся:

  • обогреватели легкие, компактные;
  • они бесшумно работают и оборудованы системой защиты от перегрева;
  • имеют специальные ножки или колеса для удобного размещения и передвижения;
  • некоторые модели оснащены специальным ограничителем, благодаря которому могут постоянно подключаться в сеть.

Среди недостатков конвекторов следует отметить их высокое потребление энергии и сжигание воздуха, что может вызвать снижение уровня влажности в помещении.

Конвекторы доступны для покупки по цене примерно от 1300 гривен. Чем выше стоимость устройства, тем большей площадью он может отапливать и расширять свой функционал.

  • Инфракрасные обогреватели

Закрывают список самых популярных бытовых обогревателей – инфракрасные. Основная особенность этих устройств заключается в использовании инфракрасного излучателя, направляющегося не на обогрев воздуха, а на объекты, находящиеся в их непосредственной близости.

К преимуществам можно отнести:

  • модели с ножками, а также варианты для монтажа на стене или потолке;
  • устройства отличаются экономичным потреблением электроэнергии;
  • малошумные;
  • пригодны для использования как на улице, так и в помещениях с повышенной влажностью.

Эти приборы не подходят для полноценного отопления, а вместо этого используются для поддержания температуры или временного обогрева конкретной зоны.

Стоимость инфракрасных обогревателей стартует примерно с 1000 гривен.
Автор: Катерина Добровольська